Карнавал повітряних куль у Луцьку: деталі і вартість польотів
Сьогодні, 14:22
Лучан запрошують 1-2 червня відсвяткувати разом ІІ Карнавал повітряних куль «Аеросфера» та Міжнародний день захисту дітей.
Про це повідомляють організатори – департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Івентум».
Карнавал повітряних «Аеросфера» має концепцію родинного свята, яка дозволить кожній дитині відчути себе щасливою, а кожен дорослий зможе знову опинитися у світі дитинства та розваг.
Під час дводенного карнавалу на території колишнього іподрому будуть діяти атракціони, дитяча зона, фестиваль мильних бульбашок, майстер-класи, фудкорт, тематичні фотозони, розіграші призів, dj-парад і виступи відомих виконавців. Програма постійно доповнюється і згодом її оприлюднять повністю.
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Участь у всіх заходах карнавалу повітряних куль – безкоштовна, окремо здійснюється оплата власне польоту. Вартість польоту, як зазначають на сайті «Аеросфери», становить 3 тисячі гривень з людини. За ці гроші ви отримуєте годину польоту на висоті 300 – 500 метрів. Вмістимість аеростату – 4 людини + пілот.
Деталі щодо польотів можна знайти на сайті «Аеросфери» або з’ясувати за номером +38066 662 39 99.
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Про це повідомляють організатори – департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Івентум».
Карнавал повітряних «Аеросфера» має концепцію родинного свята, яка дозволить кожній дитині відчути себе щасливою, а кожен дорослий зможе знову опинитися у світі дитинства та розваг.
Під час дводенного карнавалу на території колишнього іподрому будуть діяти атракціони, дитяча зона, фестиваль мильних бульбашок, майстер-класи, фудкорт, тематичні фотозони, розіграші призів, dj-парад і виступи відомих виконавців. Програма постійно доповнюється і згодом її оприлюднять повністю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Куля-сова і нова локація: у Луцьку вдруге відбудеться «повітряний» фестиваль
Участь у всіх заходах карнавалу повітряних куль – безкоштовна, окремо здійснюється оплата власне польоту. Вартість польоту, як зазначають на сайті «Аеросфери», становить 3 тисячі гривень з людини. За ці гроші ви отримуєте годину польоту на висоті 300 – 500 метрів. Вмістимість аеростату – 4 людини + пілот.
Деталі щодо польотів можна знайти на сайті «Аеросфери» або з’ясувати за номером +38066 662 39 99.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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