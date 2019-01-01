Як розкрутити Іnstagram і «напиляти» на відпочинок на островах: у Луцьку – масштабний захід для майстрів манікюру*





Керівниця Людмила Герасимчук розповіла, що семінар відбувся під символічним гаслом:



Захід мав символічну для майстрів назву. «Nail» в перекладі з англійської означає «ніготь», а «Brunch» – пізній сніданок, який дуже характерний для майстрів цієї галузі. «Здебільшого, ті, хто займається манікюром, працюють з самого ранку і аж до пізнього вечора, тому часто сніданок і кава-брейки відбуваються вже десь під обід, коли є якась вільна хвилинка між клієнтами», – пояснила Людмила Герасимчук назву заходу.







Відбувався він у дуже динамічній формі: аби не втомлювати гостей довгими лекціями, після кожного спічу влаштовували перерви із кавою або ж шампанським і солодощами, таким чином перетворивши недільний семінар на своєрідний корисний відпочинок. Був також час і для спілкування, як між собою, так і зі спікерами. Приємним бонусом стала спеціальна фотозона і професійні фотографи, які працювали над тим, аби оновини стрічки у соцмережах майстрів новими і свіжими кадрами та оживити активність, яка в сучасному світі є надзвичайно важливим показником успішності манікюрного бізнесу.







Людмила Герасимчук зазначила, що дуже часто майстер асоціюється лише із фотографіями нігтиків на сторінці, а люди хочуть побачити цю людину і познайомитися ближче перед тим, як довірити їй свої ручки чи ніжки. «Переповнені пальчиками соцмережі майстрів – зовсім не варіант. Клієнти хочуть іноді бачити й людину, а не лише фото «до» та «після», – переконує фахівець.



Людмила Герасимчук каже, що часто дівчата, які працюють у манікюрній сфері, забувають про те, для чого ж вони це роблять. «Здебільшого вони просто повністю поринають в роботу, так от я хотіла висвітлити тему, що у нашій індустрії є дуже багато напрямків для розвитку і не потрібно засиджуватися на одному місці. Ми повинні ставити цілі, мріяти, а за допомогою роботи їх досягати», – каже Людмила, яка ділилася секретами того, як «напиляти» собі на відпочинок на островах і розвиватися, працюючи.



Важливим елементом семінару стала розмова із майстрами про легалізацію свого бізнесу і методи ведення підприємницької діяльності. Відповіді на запитання щодо цього давала кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету Ірина Жураковська.







«Ми часто починаємо з хобі. Працюємо вдома і пиляємо нігтики друзям, згодом це ж переростає в маленький бізнес. Нашим майстрам важливо розповісти про те, як правильно організувати законний рентабельний бізнес в Україні і не бути в тіні, ділитися з державою, платити податки і почуватися комфортно», – розповідає Людмила Герасимчук. До цього пункту входить також і правильний розрахунок цін і собівартості матеріалів та роботи майстра.



Другим спікером стала відома блогерка Ірина Дяченко. Вона розповідала про те, як створювати якісний контент для соцмереж, займатися розкруткою і веденням власного блогу чи акаунту.







Після теоретичної частини nail-майстрам провели урок із моделювання та корекції на моделях. Основний акцент був на нових техніках, в основі яких лежить якісна дезінфекція та стерилізація інструментів і матеріалів, що використовують.



На семінарі працювали фахівці Nail Studio CRYSTAL: тренер курсів з моделювання нігтів Вікторія Девятко, тренер курсів з манікюру, педикюру та аерографії Вікторія Селезень та тренер курсів з дизайнів Юлія Прушко.



Окрім основних питань техніки в манікюрі та безпеки клієнта, розмовляли з майстрами і про їхнє здоров’я.



Наостанок кожен із присутніх отримав подарунковий пакет із приємними сюрпризами від організаторів і партнерів семінару: набір форм для моделювання, фрезу для виконання манікюру, професійні матеріали для тесування, методичку з основною інформацією про приватного підприємця, а також про здоров’я майстра, що є не менш важливим питанням для працівників цієї галузі. Приємним бонусом була 15-ти відсоткова знижка на наступні курси у Nail Studio CRYSTAL.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся масштабний семінар для майстрів і фахівців нігтьової індустрії. Днями школа Nail Studio CRYSTAL , яка постійно проводить подібні заходи, зібрала у місцевій фотостудії «Bohema» 50 майстрів цієї б'юті-галузі, аби поділитися секретами трендових новинок перед «гарячим» сезоном.Керівниця Nail Studio CRYSTAL розповіла, що семінар відбувся під символічним гаслом: «Nail Brunch: Гарячий сезон ON!» Захід мав символічну для майстрів назву. «Nail» в перекладі з англійської означає «ніготь», а «Brunch» – пізній сніданок, який дуже характерний для майстрів цієї галузі. «Здебільшого, ті, хто займається манікюром, працюють з самого ранку і аж до пізнього вечора, тому часто сніданок і кава-брейки відбуваються вже десь під обід, коли є якась вільна хвилинка між клієнтами», – пояснила Людмила Герасимчук назву заходу.Відбувався він у дуже динамічній формі: аби не втомлювати гостей довгими лекціями, після кожного спічу влаштовували перерви із кавою або ж шампанським і солодощами, таким чином перетворивши недільний семінар на своєрідний корисний відпочинок. Був також час і для спілкування, як між собою, так і зі спікерами. Приємним бонусом стала спеціальна фотозона і професійні фотографи, які працювали над тим, аби оновини стрічки у соцмережах майстрів новими і свіжими кадрами та оживити активність, яка в сучасному світі є надзвичайно важливим показником успішності манікюрного бізнесу.Людмила Герасимчук зазначила, що дуже часто майстер асоціюється лише із фотографіями нігтиків на сторінці, а люди хочуть побачити цю людину і познайомитися ближче перед тим, як довірити їй свої ручки чи ніжки. «Переповнені пальчиками соцмережі майстрів – зовсім не варіант. Клієнти хочуть іноді бачити й людину, а не лише фото «до» та «після», – переконує фахівець.Людмила Герасимчук каже, що часто дівчата, які працюють у манікюрній сфері, забувають про те, для чого ж вони це роблять. «Здебільшого вони просто повністю поринають в роботу, так от я хотіла висвітлити тему, що у нашій індустрії є дуже багато напрямків для розвитку і не потрібно засиджуватися на одному місці. Ми повинні ставити цілі, мріяти, а за допомогою роботи їх досягати», – каже Людмила, яка ділилася секретами того, як «напиляти» собі на відпочинок на островах і розвиватися, працюючи.Важливим елементом семінару стала розмова із майстрами про легалізацію свого бізнесу і методи ведення підприємницької діяльності. Відповіді на запитання щодо цього давала кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету«Ми часто починаємо з хобі. Працюємо вдома і пиляємо нігтики друзям, згодом це ж переростає в маленький бізнес. Нашим майстрам важливо розповісти про те, як правильно організувати законний рентабельний бізнес в Україні і не бути в тіні, ділитися з державою, платити податки і почуватися комфортно», – розповідає Людмила Герасимчук. До цього пункту входить також і правильний розрахунок цін і собівартості матеріалів та роботи майстра.Другим спікером стала відома блогерка. Вона розповідала про те, як створювати якісний контент для соцмереж, займатися розкруткою і веденням власного блогу чи акаунту.Після теоретичної частини nail-майстрам провели урок із моделювання та корекції на моделях. Основний акцент був на нових техніках, в основі яких лежить якісна дезінфекція та стерилізація інструментів і матеріалів, що використовують.На семінарі працювали фахівці Nail Studio CRYSTAL: тренер курсів з моделювання нігтів, тренер курсів з манікюру, педикюру та аерографіїта тренер курсів з дизайнівОкрім основних питань техніки в манікюрі та безпеки клієнта, розмовляли з майстрами і про їхнє здоров’я.Наостанок кожен із присутніх отримав подарунковий пакет із приємними сюрпризами від організаторів і партнерів семінару: набір форм для моделювання, фрезу для виконання манікюру, професійні матеріали для тесування, методичку з основною інформацією про приватного підприємця, а також про здоров’я майстра, що є не менш важливим питанням для працівників цієї галузі. Приємним бонусом була 15-ти відсоткова знижка на наступні курси у Nail Studio CRYSTAL.

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