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У «Промені» виступить Ольга Фреймут з майстер-класом*

У «Промені» виступить Ольга Фреймут з майстер-класом*
11 червня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться майстер-клас Ольги Фреймут – «Ревізія життя»!

«Ревізія життя» – це так званий семінар, побудований на життєвих історіях Ольги Фреймут і неординарних виходів з них.

Тригодинний виступ, де годину говорить Оля. А наступну годину – запитання від аудиторії. Після цього – годинна вечірка-афтепаті з Ольгою.

Майстер-клас складається з 4-х розділів та ілюструється фотографіями з архіву ведучої та презентаційними матеріалами на великому екрані.

Ольга Фреймут:

«Мій майстер-клас – це аналіз мого життя, успіху та провалів. Він для тих, хто не хоче помилятися. І може вчитися на моїх досягненнях та помилках. Мені є що сказати. Я вмію надихати, бо для цього, певно, й народилася.

На таких зустрічах я дуже відверта. Розповідаю про те, що не говорила журналістам. Бо на такі зустрічі приходять ті, хто мене любить, кому я близька і цікава. Ось чому я дозволяю собі бути відвертою, як з рідними людьми.

Мій майстер-клас – це практичні прийоми, взяті у відомих психологів та філософів. Я не даю поради, а лише пропоную інструменти, які кожен вже застосує по-своєму.

Як знайти ціль?

Як наважитися на мрію?

Як добиватися свого?

Як вгамовувати емоції і навчитися володіти собою?

Чекаю всіх з великою любов’ю!»
У «Промені» виступить Ольга Фреймут з майстер-класом*

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Теги: РЦ «Промінь»
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