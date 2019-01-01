У «Промені» виступить Ольга Фреймут з майстер-класом*
Сьогодні, 16:41
11 червня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться майстер-клас Ольги Фреймут – «Ревізія життя»!
«Ревізія життя» – це так званий семінар, побудований на життєвих історіях Ольги Фреймут і неординарних виходів з них.
Тригодинний виступ, де годину говорить Оля. А наступну годину – запитання від аудиторії. Після цього – годинна вечірка-афтепаті з Ольгою.
Майстер-клас складається з 4-х розділів та ілюструється фотографіями з архіву ведучої та презентаційними матеріалами на великому екрані.
Ольга Фреймут:
«Мій майстер-клас – це аналіз мого життя, успіху та провалів. Він для тих, хто не хоче помилятися. І може вчитися на моїх досягненнях та помилках. Мені є що сказати. Я вмію надихати, бо для цього, певно, й народилася.
На таких зустрічах я дуже відверта. Розповідаю про те, що не говорила журналістам. Бо на такі зустрічі приходять ті, хто мене любить, кому я близька і цікава. Ось чому я дозволяю собі бути відвертою, як з рідними людьми.
Мій майстер-клас – це практичні прийоми, взяті у відомих психологів та філософів. Я не даю поради, а лише пропоную інструменти, які кожен вже застосує по-своєму.
Як знайти ціль?
Як наважитися на мрію?
Як добиватися свого?
Як вгамовувати емоції і навчитися володіти собою?
Чекаю всіх з великою любов’ю!»
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«Ревізія життя» – це так званий семінар, побудований на життєвих історіях Ольги Фреймут і неординарних виходів з них.
Тригодинний виступ, де годину говорить Оля. А наступну годину – запитання від аудиторії. Після цього – годинна вечірка-афтепаті з Ольгою.
Майстер-клас складається з 4-х розділів та ілюструється фотографіями з архіву ведучої та презентаційними матеріалами на великому екрані.
Ольга Фреймут:
«Мій майстер-клас – це аналіз мого життя, успіху та провалів. Він для тих, хто не хоче помилятися. І може вчитися на моїх досягненнях та помилках. Мені є що сказати. Я вмію надихати, бо для цього, певно, й народилася.
На таких зустрічах я дуже відверта. Розповідаю про те, що не говорила журналістам. Бо на такі зустрічі приходять ті, хто мене любить, кому я близька і цікава. Ось чому я дозволяю собі бути відвертою, як з рідними людьми.
Мій майстер-клас – це практичні прийоми, взяті у відомих психологів та філософів. Я не даю поради, а лише пропоную інструменти, які кожен вже застосує по-своєму.
Як знайти ціль?
Як наважитися на мрію?
Як добиватися свого?
Як вгамовувати емоції і навчитися володіти собою?
Чекаю всіх з великою любов’ю!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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