У «Промені» виступить Ольга Фреймут з майстер-класом*

11 червня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться майстер-клас– «Ревізія життя»!«Ревізія життя» – це так званий семінар, побудований на життєвих історіях Ольги Фреймут і неординарних виходів з них.Тригодинний виступ, де годину говорить Оля. А наступну годину – запитання від аудиторії. Після цього – годинна вечірка-афтепаті з Ольгою.Майстер-клас складається з 4-х розділів та ілюструється фотографіями з архіву ведучої та презентаційними матеріалами на великому екрані.Ольга Фреймут:«Мій майстер-клас – це аналіз мого життя, успіху та провалів. Він для тих, хто не хоче помилятися. І може вчитися на моїх досягненнях та помилках. Мені є що сказати. Я вмію надихати, бо для цього, певно, й народилася.На таких зустрічах я дуже відверта. Розповідаю про те, що не говорила журналістам. Бо на такі зустрічі приходять ті, хто мене любить, кому я близька і цікава. Ось чому я дозволяю собі бути відвертою, як з рідними людьми.Мій майстер-клас – це практичні прийоми, взяті у відомих психологів та філософів. Я не даю поради, а лише пропоную інструменти, які кожен вже застосує по-своєму.Як знайти ціль?Як наважитися на мрію?Як добиватися свого?Як вгамовувати емоції і навчитися володіти собою?Чекаю всіх з великою любов’ю!»