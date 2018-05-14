У Луцьку відкриється клуб спортивного покеру*
Сьогодні, 12:25
В світі існує три найпопулярніші види спорту. За трансляцією їх чемпіонатів спостерігають мільйони захоплених глядачів. На першому місці футбол, на другому – раллі, а на третьому – спортивний покер. Все тому, що кожен із них можна віднести до інтелектуальних і видовищних ігор.
У Луцьку 17-18 травня відбудеться відкриття атмосферного клубу з гри у спортивний покер Royal Poker Club, де зможуть спробувати свої сили як професіонали, так і новачки. Кваліфікований персонал проведе гру на високому рівні, аби кожен отримав емоційне задоволення.
На честь відкриття в клубі відбудеться турнір в два етапи з гарантією 100 000 гривень. Для участі в турнірі 17 травня buy-in 500 гривень, 18 травня - buy-in 1750 гривень. Також гостей чекає приємна атмосфера, фуршет і шоу-програма. Початок о 19:00.
Зареєструватися на турнір можна за телефоном: 38 096 098 00 45 або ж безпосередньо у клубі. До офіційного відкриття Royal Poker Club працюватиме у технічному режимі з 18:00. Зокрема тут гратимуть у безлімітний Texas Holdem та PLO (пот-ліміт Омаха), де ви можете спробувати свої сили.
Адреса Royal Poker Club: місто Луцьк, проспект Волі, 42, РЦ «Гранд Волинь», 3-ій поверх.
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У Луцьку 17-18 травня відбудеться відкриття атмосферного клубу з гри у спортивний покер Royal Poker Club, де зможуть спробувати свої сили як професіонали, так і новачки. Кваліфікований персонал проведе гру на високому рівні, аби кожен отримав емоційне задоволення.
На честь відкриття в клубі відбудеться турнір в два етапи з гарантією 100 000 гривень. Для участі в турнірі 17 травня buy-in 500 гривень, 18 травня - buy-in 1750 гривень. Також гостей чекає приємна атмосфера, фуршет і шоу-програма. Початок о 19:00.
Зареєструватися на турнір можна за телефоном: 38 096 098 00 45 або ж безпосередньо у клубі. До офіційного відкриття Royal Poker Club працюватиме у технічному режимі з 18:00. Зокрема тут гратимуть у безлімітний Texas Holdem та PLO (пот-ліміт Омаха), де ви можете спробувати свої сили.
Адреса Royal Poker Club: місто Луцьк, проспект Волі, 42, РЦ «Гранд Волинь», 3-ій поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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