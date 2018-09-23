У місті на Волині велосипедист потрапив до реанімації через зіткнення з позашляховиком





Аварія трапилася 15 травня близько 18:00, інформує поліція Волині.



Поліцейські попередньо встановили, що 55-річний велосипедист, житель райцентру Ківерці, не переконався в безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем «Hyundai Santa Fe» під керуванням 56-річного жителя Рівненської області.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію.



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