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Під Луцьком зіткнулись дві автівки

Під Луцьком зіткнулись дві автівки
У селі Княгининок сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Аварія трапилась 15 травня.

Близько 16 години на автодорозі села зіткнулися автомобілі Peugeot Boxer під керуванням 38-річний житель обласного центру та Opel Vectra, за кермом якого перебував 27-річний лучанин.

Внаслідок ДТП 27-річний водій отримав травми, однак не госпіталізувався.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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