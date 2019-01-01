Під Луцьком зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 16:52
У селі Княгининок сталась дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилась 15 травня.
Близько 16 години на автодорозі села зіткнулися автомобілі Peugeot Boxer під керуванням 38-річний житель обласного центру та Opel Vectra, за кермом якого перебував 27-річний лучанин.
Внаслідок ДТП 27-річний водій отримав травми, однак не госпіталізувався.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилась 15 травня.
Близько 16 години на автодорозі села зіткнулися автомобілі Peugeot Boxer під керуванням 38-річний житель обласного центру та Opel Vectra, за кермом якого перебував 27-річний лучанин.
Внаслідок ДТП 27-річний водій отримав травми, однак не госпіталізувався.
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