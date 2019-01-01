Під Луцьком зіткнулись дві автівки





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Аварія трапилась 15 травня.



Близько 16 години на автодорозі села зіткнулися автомобілі Peugeot Boxer під керуванням 38-річний житель обласного центру та Opel Vectra, за кермом якого перебував 27-річний лучанин.



Внаслідок ДТП 27-річний водій отримав травми, однак не госпіталізувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок сталась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Аварія трапилась 15 травня.Близько 16 години на автодорозі села зіткнулися автомобілі Peugeot Boxer під керуванням 38-річний житель обласного центру та Opel Vectra, за кермом якого перебував 27-річний лучанин.Внаслідок ДТП 27-річний водій отримав травми, однак не госпіталізувався.

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