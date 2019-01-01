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У Луцьку викрили серійного злодія

У Луцьку викрили серійного злодія
У Луцьку затримали чоловіка, причетного до скоєння щонайменше десяти крадіжок товарів із магазинів.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Оперативники Луцького відділу поліції встановили причетність раніше судимого 28-річного жителя обласного центру до вчинення низки крадіжок речей із магазинів на території міста. Частину незаконно набутих зловмисником речей вилучили.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: поліція, Луцьк, крадіжка
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