Працював у балеті Могилевської та записував пісні в її студії: ексклюзивні подробиці про MONATIKа
Сьогодні, 12:15
Співачка Наталія Могилевська розповіла про плідну співпрацю з популярним співаком з Луцька MONATIKом.
Про це пише РБК Україна.
Популярна українська співачка Наталія Могилевська стає успішною у всьому, за що б не взялася. Так, вона гастролює з концертами, видає книги, планує вести мотиваційні тренінги і майстер-класи, володіє власним продюсерським центром і школою для талановитих дітей, а також дала дорогу в життя багатьом з українських зірок, чиї імена зараз у всіх на слуху. Одним з її щасливих підопічних у свій час був і мегапопулярний MONATIK, якому артистка допомогла зробити перші кроки на шляху до слави. Про це вона розповіла у інтерв'ю програмі "Накипело", а запис передачі з'явилася на YouTube-каналі Наталі.
Співачка згадала, що Дмитро Монатік прийшов на проект "Фабрика зірок 2", де вона виступала в ролі продюсера, але не зміг пройти в прямі ефіри – керівництво збентежив невисокий зріст майбутнього артиста.
Але Наталя розгледіла таланти хлопця і вирішила його залишити працювати у себе. І Дмитро відмінно проявив себе!
"Найкумедніший випадок – це MONATIK. Монатік був 17-м, тому що на "Фабрику зірок" можна було взяти 16 осіб. Керівництво сказала, що він маленького зросту, вони не впевнені. Я їм відповіла: "Та ви не розумієте! Це такий талановитий хлопчик". Його не взяли. Я йому сказала: "Ти нікуди не поїдеш, додому не повернешся, залишишся тут!" І я його залишила в офісі працювати ким-небудь. Спочатку він працював у мене в балеті", - згадала артистка.
Виявилося, що Дмитро навіть знімався в кліпі підопічних Наталі, гурту Real O. Він зіграв одного з кумедних білих зайчиків, які з'являлися в кадрі.
Потім артист-початківець освоїв професію адміністратора танцювальної школи Могилевської і танцівника і хореографа Влада Ями. Перші пісні він записував на студії продюсерського центру співачки і навіть подарував їй одну з авторських композицій.
"Він же хореограф, він став адміністратором нашої з Владом Ямою танцювальної школи. Він тоді дуже класні руху придумував. Перші свої пісні він записував у нас на студії і навіть одну він мені подарував – композицію українською мовою "Один на один", я так її й не заспівала досі. Класний хлопчик, дуже. Три роки він був ангелом компанії TALANT, поки не пішов на проект "Танцюють всі!" - поділилася подробицями з життя майбутньої зірки артистка.
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Про це пише РБК Україна.
Популярна українська співачка Наталія Могилевська стає успішною у всьому, за що б не взялася. Так, вона гастролює з концертами, видає книги, планує вести мотиваційні тренінги і майстер-класи, володіє власним продюсерським центром і школою для талановитих дітей, а також дала дорогу в життя багатьом з українських зірок, чиї імена зараз у всіх на слуху. Одним з її щасливих підопічних у свій час був і мегапопулярний MONATIK, якому артистка допомогла зробити перші кроки на шляху до слави. Про це вона розповіла у інтерв'ю програмі "Накипело", а запис передачі з'явилася на YouTube-каналі Наталі.
Співачка згадала, що Дмитро Монатік прийшов на проект "Фабрика зірок 2", де вона виступала в ролі продюсера, але не зміг пройти в прямі ефіри – керівництво збентежив невисокий зріст майбутнього артиста.
Але Наталя розгледіла таланти хлопця і вирішила його залишити працювати у себе. І Дмитро відмінно проявив себе!
"Найкумедніший випадок – це MONATIK. Монатік був 17-м, тому що на "Фабрику зірок" можна було взяти 16 осіб. Керівництво сказала, що він маленького зросту, вони не впевнені. Я їм відповіла: "Та ви не розумієте! Це такий талановитий хлопчик". Його не взяли. Я йому сказала: "Ти нікуди не поїдеш, додому не повернешся, залишишся тут!" І я його залишила в офісі працювати ким-небудь. Спочатку він працював у мене в балеті", - згадала артистка.
Виявилося, що Дмитро навіть знімався в кліпі підопічних Наталі, гурту Real O. Він зіграв одного з кумедних білих зайчиків, які з'являлися в кадрі.
Потім артист-початківець освоїв професію адміністратора танцювальної школи Могилевської і танцівника і хореографа Влада Ями. Перші пісні він записував на студії продюсерського центру співачки і навіть подарував їй одну з авторських композицій.
"Він же хореограф, він став адміністратором нашої з Владом Ямою танцювальної школи. Він тоді дуже класні руху придумував. Перші свої пісні він записував у нас на студії і навіть одну він мені подарував – композицію українською мовою "Один на один", я так її й не заспівала досі. Класний хлопчик, дуже. Три роки він був ангелом компанії TALANT, поки не пішов на проект "Танцюють всі!" - поділилася подробицями з життя майбутньої зірки артистка.
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