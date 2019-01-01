вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Працював у балеті Могилевської та записував пісні в її студії: ексклюзивні подробиці про MONATIKа

Працював у балеті Могилевської та записував пісні в її студії: ексклюзивні подробиці про MONATIKа
Співачка Наталія Могилевська розповіла про плідну співпрацю з популярним співаком з Луцька MONATIKом.

Про це пише РБК Україна.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська стає успішною у всьому, за що б не взялася. Так, вона гастролює з концертами, видає книги, планує вести мотиваційні тренінги і майстер-класи, володіє власним продюсерським центром і школою для талановитих дітей, а також дала дорогу в життя багатьом з українських зірок, чиї імена зараз у всіх на слуху. Одним з її щасливих підопічних у свій час був і мегапопулярний MONATIK, якому артистка допомогла зробити перші кроки на шляху до слави. Про це вона розповіла у інтерв'ю програмі "Накипело", а запис передачі з'явилася на YouTube-каналі Наталі.

Співачка згадала, що Дмитро Монатік прийшов на проект "Фабрика зірок 2", де вона виступала в ролі продюсера, але не зміг пройти в прямі ефіри – керівництво збентежив невисокий зріст майбутнього артиста.

Але Наталя розгледіла таланти хлопця і вирішила його залишити працювати у себе. І Дмитро відмінно проявив себе!

"Найкумедніший випадок – це MONATIK. Монатік був 17-м, тому що на "Фабрику зірок" можна було взяти 16 осіб. Керівництво сказала, що він маленького зросту, вони не впевнені. Я їм відповіла: "Та ви не розумієте! Це такий талановитий хлопчик". Його не взяли. Я йому сказала: "Ти нікуди не поїдеш, додому не повернешся, залишишся тут!" І я його залишила в офісі працювати ким-небудь. Спочатку він працював у мене в балеті", - згадала артистка.

Виявилося, що Дмитро навіть знімався в кліпі підопічних Наталі, гурту Real O. Він зіграв одного з кумедних білих зайчиків, які з'являлися в кадрі.

Потім артист-початківець освоїв професію адміністратора танцювальної школи Могилевської і танцівника і хореографа Влада Ями. Перші пісні він записував на студії продюсерського центру співачки і навіть подарував їй одну з авторських композицій.

"Він же хореограф, він став адміністратором нашої з Владом Ямою танцювальної школи. Він тоді дуже класні руху придумував. Перші свої пісні він записував у нас на студії і навіть одну він мені подарував – композицію українською мовою "Один на один", я так її й не заспівала досі. Класний хлопчик, дуже. Три роки він був ангелом компанії TALANT, поки не пішов на проект "Танцюють всі!" - поділилася подробицями з життя майбутньої зірки артистка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музика, MONATIK
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкриється клуб спортивного покеру*
Сьогодні, 12:25
Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО
Сьогодні, 12:23
Працював у балеті Могилевської та записував пісні в її студії: ексклюзивні подробиці про MONATIKа
Сьогодні, 12:15
У Луцьку викрили серійного злодія
Сьогодні, 11:59
У місті на Волині велосипедист потрапив до реанімації через зіткнення з позашляховиком
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії
02 травень, 11:30
MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО
29 квітень, 13:00
MONATIK розчулив мережу фото з синами MONATIK розчулив мережу фото з синами
23 квітень, 10:50
«Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву «Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву
13 квітень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси
Сьогодні, 15:27
 0
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
 0
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
 0
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
 0
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8