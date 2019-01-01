Укрзалізниця змінила графік руху потяга, який їде до Польщі через Волинь

У зв’язку з виробничою необхідністю скориговано періоди, впродовж яких не курсуватиме поїзд №751/752 сполученням Здолбунів – Хелм – Здолбунів.Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці.Отже, у травні цього року поїзд не курсуватиме 20 та 27 числа, а також не курсуватиме 3, 10, 24 червня, 1, 8, 15, 22, 29 липня, 5, 12, 19 серпня, 2, 9, 16, 23, 30 вересня, 7, 21, 28 жовтня, 4, 18, 25 листопада та 2, 9 грудня 2019 року.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок за вказаним маршрутом.