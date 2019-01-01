вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Укрзалізниця змінила графік руху потяга, який їде до Польщі через Волинь

Укрзалізниця змінила графік руху потяга, який їде до Польщі через Волинь
У зв’язку з виробничою необхідністю скориговано періоди, впродовж яких не курсуватиме поїзд №751/752 сполученням Здолбунів – Хелм – Здолбунів.

Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Отже, у травні цього року поїзд не курсуватиме 20 та 27 числа, а також не курсуватиме 3, 10, 24 червня, 1, 8, 15, 22, 29 липня, 5, 12, 19 серпня, 2, 9, 16, 23, 30 вересня, 7, 21, 28 жовтня, 4, 18, 25 листопада та 2, 9 грудня 2019 року.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це не означає, що я лежу на пляжі, ходжу горами чи ковиряюся в носі», – Палиця про перебування за кордоном
Сьогодні, 12:54
«Не для себе стараюсь, для Волині»: облрада не прийняла звіт Савченка
Сьогодні, 12:44
Укрзалізниця змінила графік руху потяга, який їде до Польщі через Волинь
Сьогодні, 12:36
У Луцьку відкриється клуб спортивного покеру*
Сьогодні, 12:25
Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
Просять запустити додатковий потяг з Луцька до Києва Просять запустити додатковий потяг з Луцька до Києва
Сьогодні, 10:39
Потяг «Ковель-Сарни» змінює розклад руху Потяг «Ковель-Сарни» змінює розклад руху
15 травень, 10:55
На Волині медики витягли чоловіка «з того світу» у вагоні поїзда На Волині медики витягли чоловіка «з того світу» у вагоні поїзда
10 травень, 12:06
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
08 травень, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси
Сьогодні, 15:27
 0
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
 0
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
 0
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
 0
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8