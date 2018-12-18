Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника

Олег Точинський пояснив, чому змінили прес-секретаря і якими будуть його дії надалі.



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Нагадаємо, 15 травня



"Насправді не сталося нічого особливого. Кадрові зміни є природніми та навіть необхідними будь-якій установі, зокрема Церкві. Переконаний в тому, що нові люди зможуть вдихнути свіже повітря у роботу єпархіальної прес-служби. Своєю чергою прошу представників ЗМІ з розумінням ставитися до церковного життя та нових людей, які надалі, від імені Волинської єпархії, будуть інформаційно насичувати медіапростір. Що ж до мене, то передусім намагатимуся правдиво доносити Слово Боже, оскільки священик покликаний саме до цього. Все решта, як кажуть в народі, наживне", – зазначив Олег Точинський.



Також священнослужитель подякував усім чесним ЗМІ за співпрацю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-речник Волинської єпархії УПЦ так званого Московського патріархатупояснив, чому змінили прес-секретаря і якими будуть його дії надалі.Про це повідомляє Конкурент Нагадаємо, 15 травня Волинська єпархія УПЦ (МП) призначила нового прес-секретаря та священика "Насправді не сталося нічого особливого. Кадрові зміни є природніми та навіть необхідними будь-якій установі, зокрема Церкві. Переконаний в тому, що нові люди зможуть вдихнути свіже повітря у роботу єпархіальної прес-служби. Своєю чергою прошу представників ЗМІ з розумінням ставитися до церковного життя та нових людей, які надалі, від імені Волинської єпархії, будуть інформаційно насичувати медіапростір. Що ж до мене, то передусім намагатимуся правдиво доносити Слово Боже, оскільки священик покликаний саме до цього. Все решта, як кажуть в народі, наживне", – зазначив Олег Точинський.Також священнослужитель подякував усім чесним ЗМІ за співпрацю.

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