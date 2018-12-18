вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника

Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Екс-речник Волинської єпархії УПЦ так званого Московського патріархату Олег Точинський пояснив, чому змінили прес-секретаря і якими будуть його дії надалі.

Про це повідомляє Конкурент.

Нагадаємо, 15 травня Волинська єпархія УПЦ (МП) призначила нового прес-секретаря та священика.

"Насправді не сталося нічого особливого. Кадрові зміни є природніми та навіть необхідними будь-якій установі, зокрема Церкві. Переконаний в тому, що нові люди зможуть вдихнути свіже повітря у роботу єпархіальної прес-служби. Своєю чергою прошу представників ЗМІ з розумінням ставитися до церковного життя та нових людей, які надалі, від імені Волинської єпархії, будуть інформаційно насичувати медіапростір. Що ж до мене, то передусім намагатимуся правдиво доносити Слово Боже, оскільки священик покликаний саме до цього. Все решта, як кажуть в народі, наживне", – зазначив Олег Точинський.

Також священнослужитель подякував усім чесним ЗМІ за співпрацю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, УПЦ (МП), Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси
Сьогодні, 15:27
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
Громада волинського храму УПЦ МП перейшла до ПЦУ Громада волинського храму УПЦ МП перейшла до ПЦУ
10 січень, 14:49
У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
18 грудень, 2018, 13:06
Волинська єпархія УПЦ (МП) призначила нового прес-секретаря та священика Волинська єпархія УПЦ (МП) призначила нового прес-секретаря та священика
Сьогодні, 09:05
У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки У лісі і біля дитсадка на Волині знайшли єврейські надгробки
06 травень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси
Сьогодні, 15:27
 0
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
 0
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
 0
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
 0
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8