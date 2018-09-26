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«Це не означає, що я лежу на пляжі, ходжу горами чи ковиряюся в носі», – Палиця про перебування за кордоном

«Це не означає, що я лежу на пляжі, ходжу горами чи ковиряюся в носі», – Палиця про перебування за кордоном
Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця прокоментував інформацію про те, що він чимало часу перебуває за кордоном замість того, щоб бути на Волині та виконувати свої обов’язки.

Про це йшлося сьогодні, 16 травня, під час сесії Волиньради.

Депутат Сергій Слабенко під час питання щодо звіт голови Волиньради звернувся до Палиці з тим, що він як депутат не може зустрітися з ним особисто. До того ж, Слабенко сказав, що за інформацією ЗМІ, Палиця багато часу проводить за кордоном.

Під час свого звіту Палиця прокоментував таку інформацію.

«Я не знаю, скільки днів був за кордоном. Я не рахую печатки в’їзду і виїзду. Ніколи цього не робив. Тим більше, зараз не скрізь їх ставлять. Я навіть якби хотів, то не знаю, куди звернутися, щоб дізнатися, скільки днів я був за кордоном. Звідки журналісти мають цю інформацію, яка не мала б бути такою доступною, я не знаю», – сказав він.

«Якщо я знаходжуся за кордоном, то це не означає, що я лежу на пляжі, ходжу горами чи ковиряюся в носі. Я кожну хвилину використовую для того, щоб чимось зайнятися. Якщо людина сидить постійно в кріслі, то вона обов’язково займається на благо області», – додав голова Волиньради.

Зауважимо, що депутати прийняли звіт Палиці. За це проголосували понад півсотні обранців волинської громади.

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Теги: Палиця, облрада, Луцьк
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Коментарі 2
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Знаємо ми то благо для області і для міста, відчули, роздерибанили все що могли і куди руки дотягнулись.
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