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Лучанин заїхав в Україну з Польщі власною автівкою і зник. ФОТО

Лучанин заїхав в Україну з Польщі власною автівкою і зник. ФОТО
Волинські поліцейські розшукують Кіпеня Володимира Івановича, жителя міста Луцька, який в'їхав до України та зник.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

12 травня чоловік, на власному автомобілі «Opel Vivaro» білого кольору, перетнув кордон Республіки Польща та в’їхав на територію України. Однак додому не повернувся, з рідними на зв'язок не виходить, місцезнаходження останнього не відоме.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявий, волосся чорне.

Був одягнений: джинси синього кольору, чорні туфлі та куртку чорного кольору.

Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію щодо вказаної особи Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11. Номери телефонів: 8-0332-742340, 0505332482, 0689475307, 0665403692, або на екстрену лінію служби «102» поліції.
Лучанин заїхав в Україну з Польщі власною автівкою і зник. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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