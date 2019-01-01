6-річна дівчинка отруїлась чадним газом





Про це



16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка.



Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню.



Обставини подій встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові 6-тирічна дитина отруїлась чадним газом.Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка.Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню.Обставини подій встановлюють.

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