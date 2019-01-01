6-річна дівчинка отруїлась чадним газом
Сьогодні, 13:29
У Львові 6-тирічна дитина отруїлась чадним газом.
Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка.
Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню.
Обставини подій встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка.
Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню.
Обставини подій встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Перейменували село на Волині
Сьогодні, 13:55
На Волині діють «мобільні групи» для релігійних заколотів
Сьогодні, 13:37
6-річна дівчинка отруїлась чадним газом
Сьогодні, 13:29
Лучанин заїхав в Україну з Польщі власною автівкою і зник. ФОТО
Сьогодні, 13:00