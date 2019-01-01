вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

6-річна дівчинка отруїлась чадним газом

6-річна дівчинка отруїлась чадним газом
У Львові 6-тирічна дитина отруїлась чадним газом.

Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка.

Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню.

Обставини подій встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чадний газ, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перейменували село на Волині
Сьогодні, 13:55
На Волині діють «мобільні групи» для релігійних заколотів
Сьогодні, 13:37
6-річна дівчинка отруїлась чадним газом
Сьогодні, 13:29
«Просто розборки», – прокурор Волині про вбивство в луцькому СІЗО
Сьогодні, 13:18
Лучанин заїхав в Україну з Польщі власною автівкою і зник. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Львові шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти У Львові шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти
17 січень, 04:25
Потяг «Львів-Ковель» не курсуватиме декілька днів Потяг «Львів-Ковель» не курсуватиме декілька днів
07 травень, 14:07
Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
06 травень, 02:13
Волинянин на Львівщині переїхав жінку Волинянин на Львівщині переїхав жінку
24 квітень, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси
Сьогодні, 15:27
 0
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
 0
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
 0
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
 0
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8