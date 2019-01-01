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На Волині діють «мобільні групи» для релігійних заколотів

На Волині діють «мобільні групи» для релігійних заколотів
На Волині створюють групи з людей для того, аби вони протистояли переходам релігійних громад до Православної церкви України.

Про це сьогодні, 16 травня, заявив перший заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.

Зокрема, під час під час питання щодо програми протидії тероризму Пирожик звернувся до очільника управління СБУ у Волинській області Юрія Фелонюка.

Зокрема, Пирожик запевнив, що у декількох районах області, зокрема й Маневицькому, Ківерцівському, Камінь-Каширському, є конкретні факти, коли через якісь мотивації із закордону створювали групи для протидії переходу релігійних громад до ПЦУ.

«Вписуються туди і неповнолітні, і люди, які реально живуть за кордоном, і ті, які мають якісь родинні зв’язки, але не проживають у межах парафії. Очевидно, це добре мотивується, якщо такі мобільні групи існують», - сказав Пирожик і запитав, чи діє СБУ у напрямку виявлення таких явищ.

Юрій Фелонюк підтвердив такий факт.

«Такі деструктивні групи є. За допомогою контррозвідувальних заходів вони блокуються. Будемо вдячні за інформацію про такі речі», – сказав очільник управління СБУ в області.

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Теги: церква, Волинь
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