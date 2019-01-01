Куди піти на вихідні у Луцьку: 17‒19 травня





Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 17 травня



Подія: «Гоцадлки»

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в динаміках закладу вух, ніг та інших запчастинок тіла відвідувачів, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;)

А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонують зробити вже найближчим часом.







Подія: «Про що мріють зірки»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 11:00

Що обіцяють: Якщо довго і уважно роздивлятися зоряне небо, то можна помітити, що там теж є життя! І маленькі зірочки бавляться, наче діти... Одна з них, найменшенька, кружляючи із подружками в танку, ненароком оступилася, полетіла вниз і впала на дах будинку, де саме прогулювався Кіт...

Що було далі - дізнаєтеся з вистави, у якій поєднуються жива акторська гра, ляльки і ...джаз. Ця вистава - про дружбу. Варто задуматися - яким має бути справжній друг?

Тривалість вистави - 1 год. 10 хв., з антрактом. Вистава для дітей з чотирьох років.







Субота, 18 травня



Подія: День Європи у Луцьку

Тип заходу: Свято

Місце: Різні локації міста

Що обіцяють: Традиційно у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. Щороку структурні підрозділи Луцької міської ради організовують низку заходів з цієї нагоди. Луцьк відвідають делегації з партнерських та дружніх міст із-за кордону. Зголошені представники з міста Брест Республіки Білорусь, а також з міст Республіки Польща: Люблін, Жешув, Замость і з Бартошицького повіту.



Як і щороку розпочнеться День Європи з Міжнародної інтелектуальної гри “EuroBrainGame-2019” — командного конкурсу знань про Європу та Європейський Союз. Початок заходу о 10.00, івент-хол центру Passage Interdit. Учні старших класів у змішаних командах змагатимуться у першості знань про ЄС, виконуючи завдання англійською мовою.



Заходи у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки:



13.00 – 18.00 год. — пізнавально-розважальна програма «EuroFun»: виступи шкільних колективів, конкурси, розваги, майстерки, вікторини з подарунками (майданчик біля входу у парк).



12.00-18.00 год. — мистецька територія для дітей «Звуковий лабіринт «Музика вітру» (майданчик праворуч центральної алеї).



13.00-16.00 год. — «Кохання крізь віки» (“місток закоханих”): мистецький перформанс «для двох», квіткова фотозона.



14.00-17.00 год. — "Весняний ретро-променад" (алея парасольок): романтичні посиденьки в ретро-кав’ярні, прогулянки на човнах, велосипедах.



18.00 — 22.00 год. — DJ парад



Заходи на Театральному майдані:



15.00 — 18.00 год. — виставка робіт учнів Луцької художньої школи “Європа в твоїх долонях”.



16.00 — 18.00 год. — майстер-класи “Дізнаємося про Польщу разом”.



18.00 — 19.30 год. — концерт камерної музики.



19.30 — 20.00 год. — музичний флешмоб “Європа — наш спільний дім”.



20.00 — 21.15 год. — концерт струнного квінтету «Vołosi».



(Республіка Польща)



Палац культури міста Луцька:



11.30 — 19.00 год. — День Європейського кіно.







Подія: 25 день народження Кораблика

Тип заходу: Свято

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 17:00

Що обіцяють: Люди бідкаються «а як нам потрапити на ювілей, якщо вже всі столики зайняті?!». Адміністратори ж «розводять руками». Відповідають: «Як і говорилось у нашому основному анонсі події, усе святкування заплановане на вулиці перед головним входом у заклад. Так-так, ось там, де зазвичай стоять авто, ми поставимо сцену, облаштуємо місця, де можна буде придбати пивасик за 5(!) символічних гривень»,– кажуть, що в кінці зібрані кошти передадуть на благодійність. Запропонують щось на закусончик і проводитимуть розваги та концерт. А ще готують велику кількість подарунків для найактивніших. Вхід вільний.







Подія:Відкриття туристичного сезону

Тип заходу: Свято

Місце: Різні локації міста

Що обіцяють: О 12.00 ‒ загальнооглядова англомовна екскурсія Старим містом «Lutsk ‒ discover the pleasure»; 14.00 ‒ велоекскурсія Луцьком; 15.00 ‒ квест «Упізнай Луцьк»; 17.00 ‒ тематична екскурсія «Імена Луцька».







Подія: Концерт до Дня Європи

Тип заходу: Концерт

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Святковий концерт на два відділення. В програмі всесвітні та українські хіти - опера, оперета, естрада. Обіцяють, що кожен, хто відвідає захід залишиться задоволеним.







Подія: «Ритмотека»

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Запрошують на «Ритмотеку» - танці з назвою, що запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латину, реггі, рок-н-рол та ін. Відправлятимуть до динаміків закладу, як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки! Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!







Подія:Фестиваль безпритульних собак «Мокрі носики»

Тип заходу: Фестиваль

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 12:00

Що обіцяють: Щоб привернути увагу людей до братів наших менших та змінити культуру і ставлення до собак з вулиці, вже у цю неділю, 19 травня, небайдужих запрошують на захід, під час якого руйнуватимуть стереотипи про бездомних і безпородних тваринок. КП «Ласка» привезе аж 20 своїх «мокрих носиків» з підприємства. Працівники разом з волонтерами шукатимуть для них добросовісних і відповідальних господарів.



Погодинний розклад фестивалю:

12:30 – «Ласка зсередини» Юлія Сухоставська, представник КП «Ласка»

13:30 – «Для чого потрібні щеплення» Яна Коханюк, лікар-ветеринар

14:30 – «Психологія безпритульних собак» Олександр Червінський, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»

15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями» Антоніна Гошовська / Анна Павлось, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 2018

16:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку» Анна Курнєва, співорганізатор фестивалю

На території фестивалю постійно діятиме: фудкорт (точка де можна буде придбати їсти, пити за готівку), дитяча зона, благодійний маркет hand made for dogs, зустріч з кінологом, роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку, зустріч з ветеринаром.







Подія: «Аншлаг любові»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Сумна комедія (вистава йде без антракту)

Режисер-постановник – Дмитро Мельничук; художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Мар’ян Савіцький; музичне оформлення – Дмитро Мельничук: асистент режисера – Ольга Шульга







17 – 19 травня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Джон Уік 3»

Жанр: Бойовик, трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 12:00; 13:50; 16:10; 18:10; 19:15; 20:40; 21:45; 23:10

Про що фільм: Настав час піти на спокій - Джон Вік це розуміє і вирішує зав'язати з тим світом, в якому він існував так багато років. Але все не так просто, як йому б хотілося. Піти з клану найманих вбивць з власноїй волі просто неможливо. Джон відступив від кодексу асасинів, вбивши одного з членів гільдії, що автоматично зробило його людиною поза всіма законами. За голову "Баби Яги" оголошено нагороду 14 мільйонів доларів - солідна мотивація вбити всього лише одну людину. Ціла армія найманих вбивць з усього світу ризикнуть зустрітися віч-на-віч з Джоном Уіком, щоб забрати цю нагороду собі.







Фільм: «Віллі і таємнича планета»

Жанр: Мультфільм, фантастика, комедія, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 10:20; 13:20; 15:20; 17:20

Про що фільм: Потрапивши в метеоритний дощ, юний космічний дослідник Віллі опиняється на невідомій планеті. За допомогою робота Бака він повинен вижити тут до прибуття рятувальної місії його батьків. Але батарея Бака швидко сідає, і, щоб врятувати Бака і повернутися додому, Віллі доведеться знайти нових друзів і навчитися жити за законами джунглів дикої планети.







Фільм: «Танцюй серцем»

Жанр: Драма, комедія, музика

Місце: «Premier City»

Початок: 11:15; 22:00

Про що фільм: Енергія танцю, нестримний ритм і биття серця - заради цього Джозеф готовий відмовитися від усього і відправитися на битву кращих хіп-хоп танцюристів планети. У Парижі він зустрічає Хлою, яка проходить відбір в легендарну балетну трупу Нью-Йорка. Разом вони мріють створити неймовірне поєднання стилів, яке вразить весь світ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останніми днями весна не надто радує теплою погодкою: холодно, мінливий вітер, часом дощить… Але це не повинно впливати на настрій і тим більше руйнувати довгоочікувані плани на вихідні, коли можна зустрітися з друзями, піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, провести час з коханою людиною в кіно тощо.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в динаміках закладу вух, ніг та інших запчастинок тіла відвідувачів, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;)А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонують зробити вже найближчим часом.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 11:00Що обіцяють: Якщо довго і уважно роздивлятися зоряне небо, то можна помітити, що там теж є життя! І маленькі зірочки бавляться, наче діти... Одна з них, найменшенька, кружляючи із подружками в танку, ненароком оступилася, полетіла вниз і впала на дах будинку, де саме прогулювався Кіт...Що було далі - дізнаєтеся з вистави, у якій поєднуються жива акторська гра, ляльки і ...джаз. Ця вистава - про дружбу. Варто задуматися - яким має бути справжній друг?Тривалість вистави - 1 год. 10 хв., з антрактом. Вистава для дітей з чотирьох років.Подія:Тип заходу: СвятоМісце: Різні локації містаЩо обіцяють: Традиційно у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. Щороку структурні підрозділи Луцької міської ради організовують низку заходів з цієї нагоди. Луцьк відвідають делегації з партнерських та дружніх міст із-за кордону. Зголошені представники з міста Брест Республіки Білорусь, а також з міст Республіки Польща: Люблін, Жешув, Замость і з Бартошицького повіту.Як і щороку розпочнеться День Європи з Міжнародної інтелектуальної гри “EuroBrainGame-2019” — командного конкурсу знань про Європу та Європейський Союз. Початок заходу о 10.00, івент-хол центру Passage Interdit. Учні старших класів у змішаних командах змагатимуться у першості знань про ЄС, виконуючи завдання англійською мовою.Заходи у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки:13.00 – 18.00 год. — пізнавально-розважальна програма «EuroFun»: виступи шкільних колективів, конкурси, розваги, майстерки, вікторини з подарунками (майданчик біля входу у парк).12.00-18.00 год. — мистецька територія для дітей «Звуковий лабіринт «Музика вітру» (майданчик праворуч центральної алеї).13.00-16.00 год. — «Кохання крізь віки» (“місток закоханих”): мистецький перформанс «для двох», квіткова фотозона.14.00-17.00 год. — "Весняний ретро-променад" (алея парасольок): романтичні посиденьки в ретро-кав’ярні, прогулянки на човнах, велосипедах.18.00 — 22.00 год. — DJ парадЗаходи на Театральному майдані:15.00 — 18.00 год. — виставка робіт учнів Луцької художньої школи “Європа в твоїх долонях”.16.00 — 18.00 год. — майстер-класи “Дізнаємося про Польщу разом”.18.00 — 19.30 год. — концерт камерної музики.19.30 — 20.00 год. — музичний флешмоб “Європа — наш спільний дім”.20.00 — 21.15 год. — концерт струнного квінтету «Vołosi».(Республіка Польща)Палац культури міста Луцька:11.30 — 19.00 год. — День Європейського кіно.Подія:Тип заходу: СвятоМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 17:00Що обіцяють: Люди бідкаються «а як нам потрапити на ювілей, якщо вже всі столики зайняті?!». Адміністратори ж «розводять руками». Відповідають: «Як і говорилось у нашому основному анонсі події, усе святкування заплановане на вулиці перед головним входом у заклад. Так-так, ось там, де зазвичай стоять авто, ми поставимо сцену, облаштуємо місця, де можна буде придбати пивасик за 5(!) символічних гривень»,– кажуть, що в кінці зібрані кошти передадуть на благодійність. Запропонують щось на закусончик і проводитимуть розваги та концерт. А ще готують велику кількість подарунків для найактивніших. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: СвятоМісце: Різні локації містаЩо обіцяють: О 12.00 ‒ загальнооглядова англомовна екскурсія Старим містом «Lutsk ‒ discover the pleasure»; 14.00 ‒ велоекскурсія Луцьком; 15.00 ‒ квест «Упізнай Луцьк»; 17.00 ‒ тематична екскурсія «Імена Луцька».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Святковий концерт на два відділення. В програмі всесвітні та українські хіти - опера, оперета, естрада. Обіцяють, що кожен, хто відвідає захід залишиться задоволеним.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Запрошують на «Ритмотеку» - танці з назвою, що запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латину, реггі, рок-н-рол та ін. Відправлятимуть до динаміків закладу, як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки! Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії!Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: РЦ «Промінь»Початок: 12:00Що обіцяють: Щоб привернути увагу людей до братів наших менших та змінити культуру і ставлення до собак з вулиці, вже у цю неділю, 19 травня, небайдужих запрошують на захід, під час якого руйнуватимуть стереотипи про бездомних і безпородних тваринок. КП «Ласка» привезе аж 20 своїх «мокрих носиків» з підприємства. Працівники разом з волонтерами шукатимуть для них добросовісних і відповідальних господарів.Погодинний розклад фестивалю:12:30 – «Ласка зсередини» Юлія Сухоставська, представник КП «Ласка»13:30 – «Для чого потрібні щеплення» Яна Коханюк, лікар-ветеринар14:30 – «Психологія безпритульних собак» Олександр Червінський, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями» Антоніна Гошовська / Анна Павлось, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 201816:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку» Анна Курнєва, співорганізатор фестивалюНа території фестивалю постійно діятиме: фудкорт (точка де можна буде придбати їсти, пити за готівку), дитяча зона, благодійний маркет hand made for dogs, зустріч з кінологом, роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку, зустріч з ветеринаром.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Сумна комедія (вистава йде без антракту)Режисер-постановник – Дмитро Мельничук; художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Мар’ян Савіцький; музичне оформлення – Дмитро Мельничук: асистент режисера – Ольга ШульгаФільм:Жанр: Бойовик, трилерМісце: «Premier City»Початок: 12:00; 13:50; 16:10; 18:10; 19:15; 20:40; 21:45; 23:10Про що фільм: Настав час піти на спокій - Джон Вік це розуміє і вирішує зав'язати з тим світом, в якому він існував так багато років. Але все не так просто, як йому б хотілося. Піти з клану найманих вбивць з власноїй волі просто неможливо. Джон відступив від кодексу асасинів, вбивши одного з членів гільдії, що автоматично зробило його людиною поза всіма законами. За голову "Баби Яги" оголошено нагороду 14 мільйонів доларів - солідна мотивація вбити всього лише одну людину. Ціла армія найманих вбивць з усього світу ризикнуть зустрітися віч-на-віч з Джоном Уіком, щоб забрати цю нагороду собі.Фільм:Жанр: Мультфільм, фантастика, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:20; 13:20; 15:20; 17:20Про що фільм: Потрапивши в метеоритний дощ, юний космічний дослідник Віллі опиняється на невідомій планеті. За допомогою робота Бака він повинен вижити тут до прибуття рятувальної місії його батьків. Але батарея Бака швидко сідає, і, щоб врятувати Бака і повернутися додому, Віллі доведеться знайти нових друзів і навчитися жити за законами джунглів дикої планети.Фільм:Жанр: Драма, комедія, музикаМісце: «Premier City»Початок: 11:15; 22:00Про що фільм: Енергія танцю, нестримний ритм і биття серця - заради цього Джозеф готовий відмовитися від усього і відправитися на битву кращих хіп-хоп танцюристів планети. У Парижі він зустрічає Хлою, яка проходить відбір в легендарну балетну трупу Нью-Йорка. Разом вони мріють створити неймовірне поєднання стилів, яке вразить весь світ.

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