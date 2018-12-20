Обрали нову директорку Волинського краєзнавчого музею

Директором Волинського краєзнавчого музею призначилиТаке рішення прийняли під час сесії Волиньради 16 травня.Конкурс на посаду директора Волинського краєзнавчого музею ще 26 грудня минулого року, переможцем якого обрали багаторічну працівницю установи, її наукового співробітника Оксану Важатко.Тож депутатам запропонували призначити її на посаду керівника музею на контрактній основі терміном на п’ять років. За таку пропозицію зібрали більшість депутатських голосів.Зауважимо, до цього часу тимчасово виконував обов’язки директора установи її екс-керівник. Свого часу депутати облради не підтримали пропозицію продовжити йому контакт на посаду.