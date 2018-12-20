вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обрали нову директорку Волинського краєзнавчого музею

Обрали нову директорку Волинського краєзнавчого музею
Директором Волинського краєзнавчого музею призначили Оксану Важатко.

Таке рішення прийняли під час сесії Волиньради 16 травня.

Конкурс на посаду директора Волинського краєзнавчого музею ще 26 грудня минулого року, переможцем якого обрали багаторічну працівницю установи, її наукового співробітника Оксану Важатко.

Тож депутатам запропонували призначити її на посаду керівника музею на контрактній основі терміном на п’ять років. За таку пропозицію зібрали більшість депутатських голосів.

Зауважимо, до цього часу тимчасово виконував обов’язки директора установи її екс-керівник Анатолій Силюк. Свого часу депутати облради не підтримали пропозицію продовжити йому контакт на посаду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прогнозують сильні зливи: як поводитись під час грози
Сьогодні, 14:26
Волинських освітян і науковців відзначать преміями. СПИСОК
Сьогодні, 14:15
Обрали нову директорку Волинського краєзнавчого музею
Сьогодні, 14:04
Перейменували село на Волині
Сьогодні, 13:55
На Волині діють «мобільні групи» для релігійних заколотів
Сьогодні, 13:37
Схожі новини
«Рогатого» музею на колесах у Луцьку не буде, бо нема грошей, – мерія «Рогатого» музею на колесах у Луцьку не буде, бо нема грошей, – мерія
04 лютий, 13:13
Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО
20 грудень, 2018, 12:15
У луцькому художньому музеї одружують закоханих У луцькому художньому музеї одружують закоханих
22 листопад, 2018, 17:11
Унікальний музей у Луцьку відзначив 25-річчя. ВІДЕО Унікальний музей у Луцьку відзначив 25-річчя. ВІДЕО
26 жовтень, 2018, 04:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси
Сьогодні, 15:27
 0
Чому УПЦ (МП) на Волині змінила речника
Сьогодні, 15:10
 0
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:02
 0
У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
 0
Ультиматуми Філарета принижують мене, як предстоятеля церкви, – Епіфаній
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8