У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів

У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки пропонують обмежити рух автомобілів за певними часовими рамками.Про це повідомили у прес-службі Луцькради.Там провели зустріч з підприємцями, які здійснюють свою господарську діяльність на території парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Предметом розмови стало питання руху транспорту територією парку.Раніше на території парку встановили болард, але недобросовісні водії зруйнували його. А нещодавно встановили новий, більш потужніший болард, який унеможливить заїзд автомобілів.Також з підприємцями обговорили можливі часові рамки, коли болард буде опущений – з 8 до 11 години та з 21 до 23 години. У цей час підприємці зможуть довезти товар до своїх павільйонів чи провести їх технічне обслуговування.Присутні на зустрічі підприємці погодилися з цією пропозицією.Зазначають, що у випадку виявлення руху транспорту у невизначені години, до підприємців застосовуватимуть різного роду санкції, аж до скасування паспорту прив'язки.Відповідні зміни пропонуватимуть внести у діюче рішення виконавчого комітету.