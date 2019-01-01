У луцькому парку хочуть обмежити рух автомобілів
Сьогодні, 14:49
У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки пропонують обмежити рух автомобілів за певними часовими рамками.
Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Там провели зустріч з підприємцями, які здійснюють свою господарську діяльність на території парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Предметом розмови стало питання руху транспорту територією парку.
Раніше на території парку встановили болард, але недобросовісні водії зруйнували його. А нещодавно встановили новий, більш потужніший болард, який унеможливить заїзд автомобілів.
Також з підприємцями обговорили можливі часові рамки, коли болард буде опущений – з 8 до 11 години та з 21 до 23 години. У цей час підприємці зможуть довезти товар до своїх павільйонів чи провести їх технічне обслуговування.
Присутні на зустрічі підприємці погодилися з цією пропозицією.
Зазначають, що у випадку виявлення руху транспорту у невизначені години, до підприємців застосовуватимуть різного роду санкції, аж до скасування паспорту прив'язки.
Відповідні зміни пропонуватимуть внести у діюче рішення виконавчого комітету.
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Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Там провели зустріч з підприємцями, які здійснюють свою господарську діяльність на території парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Предметом розмови стало питання руху транспорту територією парку.
Раніше на території парку встановили болард, але недобросовісні водії зруйнували його. А нещодавно встановили новий, більш потужніший болард, який унеможливить заїзд автомобілів.
Також з підприємцями обговорили можливі часові рамки, коли болард буде опущений – з 8 до 11 години та з 21 до 23 години. У цей час підприємці зможуть довезти товар до своїх павільйонів чи провести їх технічне обслуговування.
Присутні на зустрічі підприємці погодилися з цією пропозицією.
Зазначають, що у випадку виявлення руху транспорту у невизначені години, до підприємців застосовуватимуть різного роду санкції, аж до скасування паспорту прив'язки.
Відповідні зміни пропонуватимуть внести у діюче рішення виконавчого комітету.
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