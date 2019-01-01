Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв

Житель Любомльського району хотів придбати станок у мережі Інтернет, але потрапив на гачок шахраїв.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Учора до Любомльського відділу поліції із заявою про шахрайство звернувся 28-річний житель райцентру. Чоловік за оголошенням в мережі Інтернет сподівався купити токарний станок. Переказавши зловмисникам понад 5 тис. грн., товар так і не отримав.Під час купівлі дисків до автомобіля за оголошенням в Інтернеті також потерпів 22-річний житель міста Луцьк. Шахраї ошукали молодого чоловіка на 2,4 тис. грн..Внаслідок шахрайських дій постраждала також і 59-річна жителька селища Турійськ. Зловмисники, зателефонували волинянці на номер мобільного телефону й, назвавшись співробітниками служби безпеки одного із банків, викрали з її карткового рахунку кошти. У подібний спосіб шахраї ошукали також і жительку селища Іваничі. Зловмисники назвалися також співробітниками банку й під приводом перереєстрації вивідали пароль до її банківської картки.Слідчі поліції Волині за усіма фактами шахрайств відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці поводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.Поліція вкотре застерігають громадян про випадки шахрайств і просить у випадку протиправних дій одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».