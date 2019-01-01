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Колектив компанії WEST AUTO HUB вбрався у вишиванки*

Колектив компанії WEST AUTO HUB вбрався у вишиванки*
Вишивані сорочки працівники компанії WEST AUTO HUB одягнули до Дня вишиванки, який 16 травня відзначають в Україні.

"Для мене вишиванка – це оберіг, кожен символ відповідає за щось, наприклад, за щасливу долю, здоров’я, добробут та красу жінки. Зараз дуже зручно одягати вишиванку у повсякденному житті, адже вони є різних фасонів та з лаконічним візерунком, тому підходять під будь-який стиль", – розповідає керівник відділу митних брокерів Ірина Демяник.

"З днем вишиванки, друзі! Ми пам'ятаємо своє коріння, ми любимо свою країну, ми гордимося тим, що наші вишиванки – найкращі у світі!", – йдеться у публікації на сторінці компанії у Facebook.

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Теги: WEST AUTO HUB, вишиванки
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