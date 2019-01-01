У Володимирі за ніч «обчистили» три офіси





Це сталось у ніч з 11 на 12 травня, на вулиці Луцькій, пише



Близько 3:50 ночі у відділ поліції надійшло повідомлення від приватної охорони, що хтось вибив вікно та потрапив в приміщення.



В одному офісі зловмисник пошкодив вхідні двері. З приміщення викрав грошові кошти в сумі майже 32 тисячі гривень. У сусідньому офісі, де знаходиться перукарня, злодій викрав з тумбочки 2 500 гривень, а з третього поцупив 430 гривень.



По всіх трьох випадках відкрите провадження за статтею ч.3 ст. 185 ККУ.

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