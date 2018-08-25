Коли на Волині перестане дощити: прогноз місцевих синоптиків





Про це інформує



Завідувач сектор метеорологічних прогнозів Волинського центру гідрометеорології Валентина Набока пояснює, що така погода є наслідком зустрічі двох повітряних мас. З Арктики до нас та Західної Європи прийшов холод, а з Туреччини та Середземномор’я – теплі маси. Коли такі контрасти зустрічаються, починаються грози та зливи.



Тож дощі збережуться як мінімум до кінця тижня. У п’ятницю, тобто 17 травня, все ще очікують значні дощі, грози, вітер сягатиме швидкості 15-20 м/сек. А ось вже з 18 травня синоптики очікують, що характер дощів зміниться. Литиме ближче до вечора, опади будуть короткими та матимуть локальний характер. Скоріш за все, понеділок буде сухим. Тішитися варто тим, що на Волині принаймні не холодно, понад 13 градусів уночі та понад спостерігатимемо 20 вдень.



Щодо того, яким буде літо та коли прийде літнє тепло, поки що говоритиме не доводиться. Але з огляду на холодний травень, є надія, що літо буде ласкавим.

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