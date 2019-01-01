Важкохворому хлопчику з Волині зібрали 11 тисяч гривень на лікування під час концерту

Матвійкові Хвищуку із села Козлиничі Ковельського району зібрали кошти на лікування під час благодійного концерту.



Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.



Нагадаємо,



У Міжнародний день сім’ї, 15 травня, у Будинку культури організували благодійний вечір на підтримку хлопчика.



Захід відбувся з ініціативи місцевої парафії Великомученика і цілителя Пантелеймона. Під час концерту вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень.



Допомогти Матвію одужати можна переказавши кошти на картку мамі: 5168 7453 0219 8608 Хвищук Марія Миколаївна. також з батьками можна зв’язатися за телефоном: 068 027 4944 (мама), 066 088 1005 (тато).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Козлиничі Ковельського району зібрали кошти на лікування під час благодійного концерту.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Нагадаємо, маленькому Матвію поставили діагноз десмопластична медулобластома IV ст. задньої черепної ямки , оклюзійна гідроцефалія. Хлопчик уже переніс 3 операції. У нього взято ліквор спинного мозку на ясність метастазів та прийняли дренаж з голови. Після зняття швів, хлопчика чекає подальше лікування радіо- та хіміо- терапією.У Міжнародний день сім’ї, 15 травня, у Будинку культури організували благодійний вечір на підтримку хлопчика.Захід відбувся з ініціативи місцевої парафії Великомученика і цілителя Пантелеймона. Під час концерту вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень.Допомогти Матвію одужати можна переказавши кошти на картку мамі: 5168 7453 0219 8608 Хвищук Марія Миколаївна. також з батьками можна зв’язатися за телефоном: 068 027 4944 (мама), 066 088 1005 (тато).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію