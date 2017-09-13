На Рівненщині гадюка вкусила 4-річного хлопчика





Про це передає



"У вівторок, 14 травня до Рівненської обласної дитячої лікарні звернулися жителі села Садове Гощанського району про те, що їхнього маленького односельця Матвійка вкусила гадюка. Хлопчик 2015 року народження. Сталося це, коли дитина гралася на подвір’ї у понеділок, 13 травня. Лікарі констатували укус лівої нижньої кінцівки", - йдеться в повідомленні.



Під час госпіталізації у дитини були скарги на набряк лівої ноги та посиніння. Лікарі надали необхідну допомогу та ввели антитоксин проти зміїної отрути. Наразі хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Його стан стабільний.



Окрім того, це другий випадок укусу змії у цьому році в області. У першому випадку плазун вкусив пенсіонера з Дубровицького району. Однак тоді потреби введення антитоксину не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Садове Рівненської області хлопчика 2015 року народження вкусила гадюка.Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації у Facebook."У вівторок, 14 травня до Рівненської обласної дитячої лікарні звернулися жителі села Садове Гощанського району про те, що їхнього маленького односельця Матвійка вкусила гадюка. Хлопчик 2015 року народження. Сталося це, коли дитина гралася на подвір’ї у понеділок, 13 травня. Лікарі констатували укус лівої нижньої кінцівки", - йдеться в повідомленні.Під час госпіталізації у дитини були скарги на набряк лівої ноги та посиніння. Лікарі надали необхідну допомогу та ввели антитоксин проти зміїної отрути. Наразі хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Його стан стабільний.Окрім того, це другий випадок укусу змії у цьому році в області. У першому випадку плазун вкусив пенсіонера з Дубровицького району. Однак тоді потреби введення антитоксину не було.

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