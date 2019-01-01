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Пішла на шкільний автобус і зникла: на Волині розшукують школярку. ФОТО

Пішла на шкільний автобус і зникла: на Волині розшукують школярку. ФОТО
На Волині зникла жителька села Руда Любомльського району, Мордун Марія Василівна.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області.

15 травня дівчина пішла на шкільний автобус, однак у навчальному закладі не з'явилася.

Наразі місце знаходження школярки невідоме.

Прикмети: низького зросту, волосся чорного кольору, повної тілобудови, карі очі. Була одягнута в чорні штани, чорну шкіряну куртку, чорний светр, кросівки чорного з червоним кольорів. При собі мала сумку чорного кольору.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження дівчини, просимо повідомити за номерами телефонів: «102», (03377)24552, (03377)24732, 0966430209
Пішла на шкільний автобус і зникла: на Волині розшукують школярку. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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