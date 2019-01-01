Пішла на шкільний автобус і зникла: на Волині розшукують школярку. ФОТО

Мордун Марія Василівна.



Про це повідомили на Facebook-сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області.



15 травня дівчина пішла на шкільний автобус, однак у навчальному закладі не з'явилася.



Наразі місце знаходження школярки невідоме.



Прикмети: низького зросту, волосся чорного кольору, повної тілобудови, карі очі. Була одягнута в чорні штани, чорну шкіряну куртку, чорний светр, кросівки чорного з червоним кольорів. При собі мала сумку чорного кольору.



Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження дівчини, просимо повідомити за номерами телефонів: «102», (03377)24552, (03377)24732, 0966430209



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зникла жителька села Руда Любомльського району,Про це повідомили на Facebook-сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області.15 травня дівчина пішла на шкільний автобус, однак у навчальному закладі не з'явилася.Наразі місце знаходження школярки невідоме.Прикмети: низького зросту, волосся чорного кольору, повної тілобудови, карі очі. Була одягнута в чорні штани, чорну шкіряну куртку, чорний светр, кросівки чорного з червоним кольорів. При собі мала сумку чорного кольору.Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження дівчини, просимо повідомити за номерами телефонів: «102», (03377)24552, (03377)24732, 0966430209

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