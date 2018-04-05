«До мене на зустріч ніколи не потрапите, бо я Вас зневажаю», – Палиця до депутата

Депутат Волиньрадизвернувся до голови облрадиз тим, що він як депутат не може зустрітися з ним особисто. До того ж, Слабенко сказав, що за інформацією ЗМІ, Палиця багато часу проводить за кордоном.Про це йшлося 16 травня на сесії Волиньради.Палиця, відповідаючи Слабенку, негативно висловився в його бік. Мовляв, Слабенку краще і не сподіватися на особисту зустріч через зневагу до нього. Таке ставлення, за словами голови Волиньради, спричинене зверненнями Слабенка у правоохоронні органи з приводу діяльності колег-депутатів.«Хочу сказати при всіх: Ви до мене на зустріч особисто ніколи не потрапите, тому що я Вас зневажаю, не поважаю. Ви для мене людина, яка писала сексотські записки і звернення на всіх депутатів обласної ради у прокуратуру, змушували СБУ тероризувати депутатів. Ви член депутатського корпусу, який писав на всіх своїх друзів», - звернувся до Слабенка голова Волиньради.Він додав: «Якщо є якісь питання, пишіть звернення».