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«До мене на зустріч ніколи не потрапите, бо я Вас зневажаю», – Палиця до депутата

«До мене на зустріч ніколи не потрапите, бо я Вас зневажаю», – Палиця до депутата
Депутат Волиньради Сергій Слабенко звернувся до голови облради Ігоря Палиці з тим, що він як депутат не може зустрітися з ним особисто. До того ж, Слабенко сказав, що за інформацією ЗМІ, Палиця багато часу проводить за кордоном.

Про це йшлося 16 травня на сесії Волиньради.

Палиця, відповідаючи Слабенку, негативно висловився в його бік. Мовляв, Слабенку краще і не сподіватися на особисту зустріч через зневагу до нього. Таке ставлення, за словами голови Волиньради, спричинене зверненнями Слабенка у правоохоронні органи з приводу діяльності колег-депутатів.

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«Хочу сказати при всіх: Ви до мене на зустріч особисто ніколи не потрапите, тому що я Вас зневажаю, не поважаю. Ви для мене людина, яка писала сексотські записки і звернення на всіх депутатів обласної ради у прокуратуру, змушували СБУ тероризувати депутатів. Ви член депутатського корпусу, який писав на всіх своїх друзів», - звернувся до Слабенка голова Волиньради.

Він додав: «Якщо є якісь питання, пишіть звернення».

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Теги: Ігор Палиця, Сергій Слабенко, зневага, Волиньрада
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Коментарі 2
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Слабенко в лайні по шию, і ще знімає хвилю, щоб ним захлинутись. Сидів би та мовчав, пянь вонюча. Шістка дешева. Іуда.
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По - європейськи.
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