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Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО

Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Чергове сесійне засідання Волиньради співпало з Днем вишиванки, який українці цьогоріч відзначають 16 травня. Тож майже усі депутати та посадовці, які прийшли на сесію, одягнули вишиванки.

Вбралися у вишиванки і два «головні герої» сесії – голова Волиньради Ігор Палиця і очільник Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.

Під час та після сесії присутні залюбки позували на камеру і робили селфі.

Різноманіття національного абрання у сесійній залі і справді вражало. Вишиванки були і білі, і чорні, і блакитні, і з кольоровою вишивкою, і з білою. У когось - з пишними кутасиками, у когось - без. Депутатка, голова бюджеткої комісії Ірина Вахович прийшла у вишитій сукні.

Щоправда, не всі депутати дотрималися святкового дрес-коду. Для прикладу, президент ФК «Волинь» Віталій Кварцяний прийшов у костюмі на зеленій кофті, а екс-голова Волинської ОДА Володимир Гунчик одягнув костюм, сорочку та краватку.

Нагадаємо, працівники Волинської ОДА вбралися у вишиванки і влаштували мистецьке дійство на Київському майдані.

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Депутати
Депутати
Керуючий справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк
Керуючий справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк
Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця
Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця
Заступниця голови Волинської ОДА Світлана Мишковець та працівниця відділу інформаційної політики Катерина Павлова
Заступниця голови Волинської ОДА Світлана Мишковець та працівниця відділу інформаційної політики Катерина Павлова
У центрі - керівниця Головного управління ДФС у Волинській
У центрі - керівниця Головного управління ДФС у Волинській
Депутат, аграрій Валерій Діброва
Депутат, аграрій Валерій Діброва
Заступник голови Волиньради Олександр Пирожик та Ігор Палиця
Заступник голови Волиньради Олександр Пирожик та Ігор Палиця
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Депутатка, голова бюджетної комісії Ірина Вахович
Депутатка, голова бюджетної комісії Ірина Вахович
Депутати Володимир Дибель, Михайло Імберовський і Людмила Тимощук
Депутати Володимир Дибель, Михайло Імберовський і Людмила Тимощук
Депутат Сергій Слабенко
Депутат Сергій Слабенко
Голова волинської ОДА Олександр Савченко
Голова волинської ОДА Олександр Савченко
Депутатка Людмила Кирда
Депутатка Людмила Кирда
Депутат Костянтин Зінкевич
Депутат Костянтин Зінкевич
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
В центрі - депутат Володимир Кучер
В центрі - депутат Володимир Кучер
Депутат Олександр Зінчук
Депутат Олександр Зінчук
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Депутати Юрій Гупало і Віктор Козак (на передньому плані), Валерій Дунайчук і Леонід Стефанович (на задньому)
Депутати Юрій Гупало і Віктор Козак (на передньому плані), Валерій Дунайчук і Леонід Стефанович (на задньому)
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Депутат-
Депутат-
Депутат Микола Буліга
Депутат Микола Буліга
Депутатка Галина Йовик
Депутатка Галина Йовик
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО

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Теги: депутати, вишиванки, День вишиванки, Волинь
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