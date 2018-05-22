Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО

Депутати

Керуючий справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк

Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця

Заступниця голови Волинської ОДА Світлана Мишковець та працівниця відділу інформаційної політики Катерина Павлова

У центрі - керівниця Головного управління ДФС у Волинській

Депутат, аграрій Валерій Діброва

Заступник голови Волиньради Олександр Пирожик та Ігор Палиця

Депутатка, голова бюджетної комісії Ірина Вахович

Депутати Володимир Дибель, Михайло Імберовський і Людмила Тимощук

Депутат Сергій Слабенко

Голова волинської ОДА Олександр Савченко

Депутатка Людмила Кирда

Депутат Костянтин Зінкевич

В центрі - депутат Володимир Кучер

Депутат Олександр Зінчук

Депутати Юрій Гупало і Віктор Козак (на передньому плані), Валерій Дунайчук і Леонід Стефанович (на задньому)

Депутат Микола Буліга

Депутатка Галина Йовик

Чергове сесійне засідання Волиньради співпало з Днем вишиванки, який українці цьогоріч відзначають 16 травня. Тож майже усі депутати та посадовці, які прийшли на сесію, одягнули вишиванки.Вбралися у вишиванки і два «головні герої» сесії – голова Волиньрадиі очільник Волинської облдержадміністраціїПід час та після сесії присутні залюбки позували на камеру і робили селфі.Різноманіття національного абрання у сесійній залі і справді вражало. Вишиванки були і білі, і чорні, і блакитні, і з кольоровою вишивкою, і з білою. У когось - з пишними кутасиками, у когось - без. Депутатка, голова бюджеткої комісіїприйшла у вишитій сукні.Щоправда, не всі депутати дотрималися святкового дрес-коду. Для прикладу, президент ФК «Волинь»прийшов у костюмі на зеленій кофті, а екс-голова Волинської ОДАодягнув костюм, сорочку та краватку.Нагадаємо, працівники Волинської ОДА