Білі, чорні, з кутасиками і без: які вишиванки одягнули депутати на сесію Волиньради. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Чергове сесійне засідання Волиньради співпало з Днем вишиванки, який українці цьогоріч відзначають 16 травня. Тож майже усі депутати та посадовці, які прийшли на сесію, одягнули вишиванки.
Вбралися у вишиванки і два «головні герої» сесії – голова Волиньради Ігор Палиця і очільник Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.
Під час та після сесії присутні залюбки позували на камеру і робили селфі.
Різноманіття національного абрання у сесійній залі і справді вражало. Вишиванки були і білі, і чорні, і блакитні, і з кольоровою вишивкою, і з білою. У когось - з пишними кутасиками, у когось - без. Депутатка, голова бюджеткої комісії Ірина Вахович прийшла у вишитій сукні.
Щоправда, не всі депутати дотрималися святкового дрес-коду. Для прикладу, президент ФК «Волинь» Віталій Кварцяний прийшов у костюмі на зеленій кофті, а екс-голова Волинської ОДА Володимир Гунчик одягнув костюм, сорочку та краватку.
Нагадаємо, працівники Волинської ОДА вбралися у вишиванки і влаштували мистецьке дійство на Київському майдані.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомі волиняни похизувалися своїми вишиванками. ФОТО
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Вбралися у вишиванки і два «головні герої» сесії – голова Волиньради Ігор Палиця і очільник Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.
Під час та після сесії присутні залюбки позували на камеру і робили селфі.
Різноманіття національного абрання у сесійній залі і справді вражало. Вишиванки були і білі, і чорні, і блакитні, і з кольоровою вишивкою, і з білою. У когось - з пишними кутасиками, у когось - без. Депутатка, голова бюджеткої комісії Ірина Вахович прийшла у вишитій сукні.
Щоправда, не всі депутати дотрималися святкового дрес-коду. Для прикладу, президент ФК «Волинь» Віталій Кварцяний прийшов у костюмі на зеленій кофті, а екс-голова Волинської ОДА Володимир Гунчик одягнув костюм, сорочку та краватку.
Нагадаємо, працівники Волинської ОДА вбралися у вишиванки і влаштували мистецьке дійство на Київському майдані.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомі волиняни похизувалися своїми вишиванками. ФОТО
Заступниця голови Волинської ОДА Світлана Мишковець та працівниця відділу інформаційної політики Катерина Павлова
Депутати Юрій Гупало і Віктор Козак (на передньому плані), Валерій Дунайчук і Леонід Стефанович (на задньому)
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