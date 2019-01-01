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Прокуратура Волині має інформацію про інцидент з кинутою на подвір’я депутата гранатою

Прокуратура Волині має інформацію про інцидент з кинутою на подвір’я депутата гранатою
Прокуратура Волинської області найближчим часом обіцяє розкрити злочин, скоєний у Камені-Каширському, коли депутату облради Анатолію Буську на подвір’я кинули гранату.

Про це заявив головний прокурор Волині Віктор Швидкий 16 травня під час сесії облради.

Відповідаючи на запитання депутатів про те, чи відомі вже деталі скоєння злочину та, власне, хто кинув гранату у двір депутата, Віктор Швидкий сказав, що прокуратура вже має певну інформацію. Але її наразі не можна озвучувати.

«Ситуація особисто в мене на контролі. Думаю, найближчим часом розкриємо. На жаль, більше сказати не можу», - додав Швидкий.

Нагадаємо, 8 травня зловмисники кинули на подвір’я депутата Анатолія Буська гранату РГД-5. Внаслідок вибуху пошкоджений фасад будинку, паркан. Ніхто з людей не постраждав.

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Теги: граната, анатолій Бусько, Волинь, прокуратура
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