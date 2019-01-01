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Чоловік з Волині видавав себе за іншого, щоб брати гроші в кредит

Чоловік з Волині видавав себе за іншого, щоб брати гроші в кредит
Через неодноразове надання завідомо неправдивої інформації кредитній установі з метою одержання кредиту судитимуть 31-річного уродженця села Ласків Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Інформують, що упродовж лютого-червня 2018 року чоловік 6 разів за допомогою комп’ютера з доступом до мережі Інтернет надавав господарському товариству, яке здійснює кредитування фізичних осіб, анкетні відомості та документи іншого громадянина, вказуючи при цьому реквізити особистої банківської карти.

Таким чином він одержав від кредитної установи кредити на суму понад 33 тисячі гривень.

Наразі чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у шахрайстві з фінансовими ресурсами (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 222 КК України) і невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 – 170 000 грн).

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Теги: Волинь, прокуратура, кредит
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