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На Волині школу використовували для перукарського бізнесу

На Волині школу використовували для перукарського бізнесу
На Волині фіксують факти надання приміщень шкіл орендарям для здійснення підприємницької діяльності, яка не пов’язана з освітнім процесом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Так, Маневицька місцева прокуратура цьогоріч встановила, що органи влади Камінь-Каширського та Ківерцівського району передали частини приміщень загальноосвітніх навчальних закладів для розміщення перукарні і відділення зв’язку ПАТ "Укртелеком".

З метою усунення порушень Закону і забезпечення можливості використовувати ці приміщення для навчальних та виховних цілей, місцева прокуратура в квітні 2019 року в порядку господарського судочинства пред’явила два позови про визнання недійсними відповідних договорів оренди та зобов’язання орендарів повернути приміщення школам.

Господарський суд Волинської області визнав вимоги прокурора обґрунтованим та зобов’язав суб'єкт підприємницької діяльності звільнити приміщення Навчально-виховного комплексу №2 в місті Камені-Каширському, яке підприємець використовував для надання перукарських послуг.

Під час судового розгляду справи щодо незаконного використання приміщення загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня у селі Хорлупи Ківерцівського району відповідач - ПАТ "Укртелеком" – добровільно виконав позовні вимоги прокурора та повернув орендоване приміщення навчальному закладу. У зв'язку із цим суд закрив провадження у справі.

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Теги: школа, Волинь, перукарня, оренда, порушення
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