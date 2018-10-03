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На Волині мінівен зіткнувся з Lanos

На Волині мінівен зіткнувся з Lanos
Близько 18-ої години 16-го травня на вулиці Устилузькій неподалік пам’ятника-танка у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.

Про це повідомляє видання «БУГ».

Як розповіли очевидці події, легковий автомобіль марки Lanos здійснював маневр розвороту, виїжджаючи з парковки. Устилузькою, яка є головною дорогою, у цей момент їхав білий мінівен. Водій почав гальмувати, але зіткнення уникнути не вдалося.

У результаті аварії ніхто не постраждав.

На місці працювала поліція.

На Волині мінівен зіткнувся з Lanos
На Волині мінівен зіткнувся з Lanos
На Волині мінівен зіткнувся з Lanos

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Теги: аварія, Володимир-Волинський, ДТП
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