На Волині мінівен зіткнувся з Lanos
Сьогодні, 20:07
Близько 18-ої години 16-го травня на вулиці Устилузькій неподалік пам’ятника-танка у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.
Про це повідомляє видання «БУГ».
Як розповіли очевидці події, легковий автомобіль марки Lanos здійснював маневр розвороту, виїжджаючи з парковки. Устилузькою, яка є головною дорогою, у цей момент їхав білий мінівен. Водій почав гальмувати, але зіткнення уникнути не вдалося.
У результаті аварії ніхто не постраждав.
На місці працювала поліція.
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Про це повідомляє видання «БУГ».
Як розповіли очевидці події, легковий автомобіль марки Lanos здійснював маневр розвороту, виїжджаючи з парковки. Устилузькою, яка є головною дорогою, у цей момент їхав білий мінівен. Водій почав гальмувати, але зіткнення уникнути не вдалося.
У результаті аварії ніхто не постраждав.
На місці працювала поліція.
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