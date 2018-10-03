На Волині мінівен зіткнувся з Lanos





Про це повідомляє видання «



Як розповіли очевидці події, легковий автомобіль марки Lanos здійснював маневр розвороту, виїжджаючи з парковки. Устилузькою, яка є головною дорогою, у цей момент їхав білий мінівен. Водій почав гальмувати, але зіткнення уникнути не вдалося.



У результаті аварії ніхто не постраждав.



На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 18-ої години 16-го травня на вулиці Устилузькій неподалік пам’ятника-танка у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.Про це повідомляє видання « БУГ ».Як розповіли очевидці події, легковий автомобіль марки Lanos здійснював маневр розвороту, виїжджаючи з парковки. Устилузькою, яка є головною дорогою, у цей момент їхав білий мінівен. Водій почав гальмувати, але зіткнення уникнути не вдалося.У результаті аварії ніхто не постраждав.На місці працювала поліція.

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