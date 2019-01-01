Владика Михаїл про новостворену автокефальну українську церкву. НАЖИВО

Останнім часом знову багато уваги в медійному просторі приділяють релігійним питанням. Зокрема, стосункам митрополита Епіфанія та Філарета. Найбільш гарячі голови навіть почали говорити про можливий розкол в Православній Церкві України.Чи може Україна втратити томос та чи існує загроза для новоствореної автокефальної української церкви? Вся правда про Київський патріархат, об’єднавчий процес українського православ'я та стосунки ПЦУ із «Московським» патріархатом у великому інтерв’ю митрополита Луцького і Волинського Михаїла.Дивіться пряму трансляцію «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.Підписуйтесь на канал програми в Youtube, ставте like та залишайте свої коментарі.