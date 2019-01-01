Рада продовжила пільговий період розмитнення «євроблях»

Народні депутати 236 голосами підтримали поправки до законопроекту №8371, що передбачають відтермінування набуття чинності закону про штрафи для власників авто на єврономерах – на 90 днів.Це означає, що штрафи для євроблях почнуть діяти не з 24 травня, а з 24 серпня.Під час виступу народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політикизазначила, що цим законопроектом, в тому числі, продовжується пільговий термін розмитнення авто на єврономерах до 24 серпня 2019 року.Нагадаємо, 15 травня власники авто з єврономерами почали мітинг під Верховною Радою з вимогою відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнені автомобілі, який продовжився сьогодні.До слова, Южаніна раніше заявляла, що пільги на розмитнення авто на єврономерах можуть бути застосовані лише до соціально незахищених категорій громадян.