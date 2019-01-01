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Рада продовжила пільговий період розмитнення «євроблях»

Рада продовжила пільговий період розмитнення «євроблях»
Народні депутати 236 голосами підтримали поправки до законопроекту №8371, що передбачають відтермінування набуття чинності закону про штрафи для власників авто на єврономерах – на 90 днів.

Це означає, що штрафи для євроблях почнуть діяти не з 24 травня, а з 24 серпня.

Під час виступу народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що цим законопроектом, в тому числі, продовжується пільговий термін розмитнення авто на єврономерах до 24 серпня 2019 року.

Нагадаємо, 15 травня власники авто з єврономерами почали мітинг під Верховною Радою з вимогою відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнені автомобілі, який продовжився сьогодні.

До слова, Южаніна раніше заявляла, що пільги на розмитнення авто на єврономерах можуть бути застосовані лише до соціально незахищених категорій громадян.

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Теги: євробляхи, авто, розмитнення, Ніна Южаніна
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