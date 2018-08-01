Молоко та масаж животика: луцька сім'я виходжує осиротілих їжаченят. ФОТО
Сьогодні, 21:11
Сім’я з Луцька взялася виходжувати чотирьох крихітних їжаченят, яких знайшла на своєму подвір’ї у приватному секторі міста.
Про це 12 каналу розповіла Поліна Березюк. Її тато виявив їжаченят 15 травня, коли косив траву.
“Дорослих їжаків поряд не було. Ми спочатку подумали, що вони злякалися і повернуться згодом, але за цілий день цього не сталося. Тоді ми вирішили рятувати малюків”, – розповіла Поліна.
Вони з’ясували, що тварин треба тримати в теплі і годувати кожні 2 години. Їжачкам облаштували будиночок у коробці, поклали туди пляшку теплої води, яку заховали у шкарпетку – аби малюкам не було надто гаряче. Годують зі шприца молоком. Перед і після прийому їжі тваринкам масажують животики, аби їжа краще перетравлювалася.
“Спочатку ми хотіли віддати тварин в зоопарк, але вирішили залишити тварин поки в cебе. Робимо усе, як радять ветеринари”, – пояснила Поліна.
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Про це 12 каналу розповіла Поліна Березюк. Її тато виявив їжаченят 15 травня, коли косив траву.
“Дорослих їжаків поряд не було. Ми спочатку подумали, що вони злякалися і повернуться згодом, але за цілий день цього не сталося. Тоді ми вирішили рятувати малюків”, – розповіла Поліна.
Вони з’ясували, що тварин треба тримати в теплі і годувати кожні 2 години. Їжачкам облаштували будиночок у коробці, поклали туди пляшку теплої води, яку заховали у шкарпетку – аби малюкам не було надто гаряче. Годують зі шприца молоком. Перед і після прийому їжі тваринкам масажують животики, аби їжа краще перетравлювалася.
“Спочатку ми хотіли віддати тварин в зоопарк, але вирішили залишити тварин поки в cебе. Робимо усе, як радять ветеринари”, – пояснила Поліна.
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