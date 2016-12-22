Волиняни просять не закривати сільську школу





Про це йшлося 16-го травня під час 23-ї сесії Волинської обласної ради, – пишуть



Обранець громади Олександр Омельчук зазначив, що до нього, як до депутата обласної ради, звернулися мешканці села Озерне Ковельського району. Селяни занепокоєні долею місцевої школи І-ІІ ступенів і педагогічного колективу.



Так, у планах місцевої влади – понизити ступінь навчального закладу, що в результаті може призвести до закриття школи і розпуску педагогічного колективу. Наголошено, що ці дії є наслідком непродуманих реформ чинної влади.



Отож, Олександр Омельчук закликав депутатів не допустити закриття Озерненської школи І-ІІ ступенів.



Обранці громади підтримали запит колеги.

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