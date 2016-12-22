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Волиняни просять не закривати сільську школу

Волиняни просять не закривати сільську школу
Волиняни просять не допустити закриття сільської школи в Ковельському районі.

Про це йшлося 16-го травня під час 23-ї сесії Волинської обласної ради, – пишуть Волинські новини.

Обранець громади Олександр Омельчук зазначив, що до нього, як до депутата обласної ради, звернулися мешканці села Озерне Ковельського району. Селяни занепокоєні долею місцевої школи І-ІІ ступенів і педагогічного колективу.

Так, у планах місцевої влади – понизити ступінь навчального закладу, що в результаті може призвести до закриття школи і розпуску педагогічного колективу. Наголошено, що ці дії є наслідком непродуманих реформ чинної влади.

Отож, Олександр Омельчук закликав депутатів не допустити закриття Озерненської школи І-ІІ ступенів.

Обранці громади підтримали запит колеги.

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Теги: школа, закриття, Озерне
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