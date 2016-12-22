Волиняни просять не закривати сільську школу
Сьогодні, 01:05
Волиняни просять не допустити закриття сільської школи в Ковельському районі.
Про це йшлося 16-го травня під час 23-ї сесії Волинської обласної ради, – пишуть Волинські новини.
Обранець громади Олександр Омельчук зазначив, що до нього, як до депутата обласної ради, звернулися мешканці села Озерне Ковельського району. Селяни занепокоєні долею місцевої школи І-ІІ ступенів і педагогічного колективу.
Так, у планах місцевої влади – понизити ступінь навчального закладу, що в результаті може призвести до закриття школи і розпуску педагогічного колективу. Наголошено, що ці дії є наслідком непродуманих реформ чинної влади.
Отож, Олександр Омельчук закликав депутатів не допустити закриття Озерненської школи І-ІІ ступенів.
Обранці громади підтримали запит колеги.
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Про це йшлося 16-го травня під час 23-ї сесії Волинської обласної ради, – пишуть Волинські новини.
Обранець громади Олександр Омельчук зазначив, що до нього, як до депутата обласної ради, звернулися мешканці села Озерне Ковельського району. Селяни занепокоєні долею місцевої школи І-ІІ ступенів і педагогічного колективу.
Так, у планах місцевої влади – понизити ступінь навчального закладу, що в результаті може призвести до закриття школи і розпуску педагогічного колективу. Наголошено, що ці дії є наслідком непродуманих реформ чинної влади.
Отож, Олександр Омельчук закликав депутатів не допустити закриття Озерненської школи І-ІІ ступенів.
Обранці громади підтримали запит колеги.
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