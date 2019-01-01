Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні

Григорієм Недопадом побували на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище.



Про це йдеться на



Метою візиту була зустріч із активом місцевої громади, аби знайти шляхи вирішення проблеми утилізації фільтраційних полів, а також обговорити питання рекультивації і реконструкції полігону та знезараження відходів.





На квітневій сесії міської ради представники Княгининівської ОТГ повідомляли про те, що на новому полігоні утворилися так звані озера фільтрату, які становлять небезпеку для навколишнього середовища. Також були зафіксовані порушення чинного законодавства, зокрема незаконні скиди фільтрату. Вони пропонували знайти альтернативну ділянку для наступної черги полігону, розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво нової черги полігону та провести утилізацію фільтрату відповідного до норм законодавства.





У виїзній нараді також взяли участь представники управління з питань праці міської ради та обласного управління Держпраці.



За словами директора ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” Валерія Кузьмича, в поточному році силами підприємства, з метою недопущення виходу рідини на прилеглу територію з території закритого полігону ТПВ, провели відсипку дамби з ущільненням грунту. Також завершили обвалування першого ярусу діючого полігону. Зараз провели тендер на закупівлю сортувального комплексу на полігоні.





У бюджеті на 2019 рік передбачені кошти на оренду землі під полігон (1 млн 863 тис грн), проектні роботи з рекультивації та реконструкції полігону (500 тис. грн) та обвалування полігону. Також з міського бюджету виділялися необхідні кошти для придбання техніки для потреб полігону.





Григорій Недопад повідомив, що на полігоні буде встановлена сучасна установка контейнерного типу для знезараження фільтрату. Зараз сформована попередня сума її вартості, у липні планується оголошення тендеру на придбання цієї установки, аби знезараження фільтрату відбувалося згідно усіх норм чинного законодавства. З міського бюджету на придбання цієї установки буде передбачено близько 1 млн грн на умовах співфінансування.



Також депутати оглянули сміттєсортувальну лінію у Брищі, яка зараз не працює, та станцію дегазації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 травня 2019 року депутати міської ради на чолі з першим заступником міського головипобували на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище.Про це йдеться на сайті Луцької міськради.Метою візиту була зустріч із активом місцевої громади, аби знайти шляхи вирішення проблеми утилізації фільтраційних полів, а також обговорити питання рекультивації і реконструкції полігону та знезараження відходів.На квітневій сесії міської ради представники Княгининівської ОТГ повідомляли про те, що на новому полігоні утворилися так звані озера фільтрату, які становлять небезпеку для навколишнього середовища. Також були зафіксовані порушення чинного законодавства, зокрема незаконні скиди фільтрату. Вони пропонували знайти альтернативну ділянку для наступної черги полігону, розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво нової черги полігону та провести утилізацію фільтрату відповідного до норм законодавства.У виїзній нараді також взяли участь представники управління з питань праці міської ради та обласного управління Держпраці.За словами директора ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”, в поточному році силами підприємства, з метою недопущення виходу рідини на прилеглу територію з території закритого полігону ТПВ, провели відсипку дамби з ущільненням грунту. Також завершили обвалування першого ярусу діючого полігону. Зараз провели тендер на закупівлю сортувального комплексу на полігоні.У бюджеті на 2019 рік передбачені кошти на оренду землі під полігон (1 млн 863 тис грн), проектні роботи з рекультивації та реконструкції полігону (500 тис. грн) та обвалування полігону. Також з міського бюджету виділялися необхідні кошти для придбання техніки для потреб полігону.Григорій Недопад повідомив, що на полігоні буде встановлена сучасна установка контейнерного типу для знезараження фільтрату. Зараз сформована попередня сума її вартості, у липні планується оголошення тендеру на придбання цієї установки, аби знезараження фільтрату відбувалося згідно усіх норм чинного законодавства. З міського бюджету на придбання цієї установки буде передбачено близько 1 млн грн на умовах співфінансування.Також депутати оглянули сміттєсортувальну лінію у Брищі, яка зараз не працює, та станцію дегазації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію