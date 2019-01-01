вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні

Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні
16 травня 2019 року депутати міської ради на чолі з першим заступником міського голови Григорієм Недопадом побували на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище.

Про це йдеться на сайті Луцької міськради.

Метою візиту була зустріч із активом місцевої громади, аби знайти шляхи вирішення проблеми утилізації фільтраційних полів, а також обговорити питання рекультивації і реконструкції полігону та знезараження відходів.

Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні

На квітневій сесії міської ради представники Княгининівської ОТГ повідомляли про те, що на новому полігоні утворилися так звані озера фільтрату, які становлять небезпеку для навколишнього середовища. Також були зафіксовані порушення чинного законодавства, зокрема незаконні скиди фільтрату. Вони пропонували знайти альтернативну ділянку для наступної черги полігону, розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво нової черги полігону та провести утилізацію фільтрату відповідного до норм законодавства.

Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні

У виїзній нараді також взяли участь представники управління з питань праці міської ради та обласного управління Держпраці.

За словами директора ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” Валерія Кузьмича, в поточному році силами підприємства, з метою недопущення виходу рідини на прилеглу територію з території закритого полігону ТПВ, провели відсипку дамби з ущільненням грунту. Також завершили обвалування першого ярусу діючого полігону. Зараз провели тендер на закупівлю сортувального комплексу на полігоні.

Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні

У бюджеті на 2019 рік передбачені кошти на оренду землі під полігон (1 млн 863 тис грн), проектні роботи з рекультивації та реконструкції полігону (500 тис. грн) та обвалування полігону. Також з міського бюджету виділялися необхідні кошти для придбання техніки для потреб полігону.

Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні

Григорій Недопад повідомив, що на полігоні буде встановлена сучасна установка контейнерного типу для знезараження фільтрату. Зараз сформована попередня сума її вартості, у липні планується оголошення тендеру на придбання цієї установки, аби знезараження фільтрату відбувалося згідно усіх норм чинного законодавства. З міського бюджету на придбання цієї установки буде передбачено близько 1 млн грн на умовах співфінансування.

Також депутати оглянули сміттєсортувальну лінію у Брищі, яка зараз не працює, та станцію дегазації.
Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні
Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні
Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: депутати, полігон, Брище, сміттєзвалище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митрополит Михаїл розповів, чому не поїхав на святкування до Філарета
Сьогодні, 22:19
Палиця не планує їхати на інавгурацію Зеленського
Сьогодні, 21:52
Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні
Сьогодні, 21:34
Молоко та масаж животика: луцька сім'я виходжує осиротілих їжаченят. ФОТО
Сьогодні, 21:11
Рада продовжила пільговий період розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
Потужності брищенського сміттєзвалища вистачить лише до кінця року. ВІДЕО Потужності брищенського сміттєзвалища вистачить лише до кінця року. ВІДЕО
15 травень, 06:18
Через неправильну експлуатацію Брищенського полігону фільтрат стікає на поля людей Через неправильну експлуатацію Брищенського полігону фільтрат стікає на поля людей
10 квітень, 00:29
На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО На сміттєзвалищі під Луцьком утворилося «озеро» з отруйних фільтратів. ФОТО
07 квітень, 01:19
«Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ «Через Брищенський полігон почали частіше хворіти мешканці громади», – депутат Княгининівської ОТГ
21 квітень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині пронісся смерч та «накрив» потужний град розміром з куряче яйце. ВІДЕО
Сьогодні, 22:50
 0
У луцькому виші відкрили лабораторію, де вивчатимуть сучасні системи безпеки
Сьогодні, 22:37
 0
Митрополит Михаїл розповів, чому не поїхав на святкування до Філарета
Сьогодні, 22:19
 0
Палиця не планує їхати на інавгурацію Зеленського
Сьогодні, 21:52
 0
Луцькі депутати обіцяють встановити обладнання для очистки фільтрату на брищенському полігоні
Сьогодні, 21:34
 0
Медіа
відео
1/8