Палиця не планує їхати на інавгурацію Зеленського

Ігор Палиця говорить, що не має амбіцій працювати в органах виконавчої влади в столиці та поки що навіть не планує їхати на інавгурацію Володимира Зеленського.



Про це стало відомо під час прямого ефіру програми «Відкрита влада. Область» на ТРК «Аверс» 16 травня, пише



Палиця запевнив, що у нього немає ніяких амбіцій йти у владу, у Київ, а те, хто буде прем’єр-міністром, вирішуватиме народ України під час позачергових чи чергових виборів.



Також він спростував інформацію про те, що під час святкування дня народження олігарха Ігоря Коломойського в Ізраїлі буцімто лунали тости «за прем’єр-міністра Ігоря Палицю».



Нагадаємо, що Верховна Рада визначила

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської облрадиговорить, що не має амбіцій працювати в органах виконавчої влади в столиці та поки що навіть не планує їхати на інавгураціюПро це стало відомо під час прямого ефіру програми «Відкрита влада. Область» на ТРК «Аверс» 16 травня, пише Волинь Online Палиця запевнив, що у нього немає ніяких амбіцій йти у владу, у Київ, а те, хто буде прем’єр-міністром, вирішуватиме народ України під час позачергових чи чергових виборів.Також він спростував інформацію про те, що під час святкування дня народження олігархав Ізраїлі буцімто лунали тости «за прем’єр-міністра Ігоря Палицю».Нагадаємо, що Верховна Рада визначила дату інавгурації Володимира Зеленського.

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