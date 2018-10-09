У луцькому виші відкрили лабораторію, де вивчатимуть сучасні системи безпеки





Про це повідомляють на



Лабораторія була створена та обладнана за підтримки керівництва університету в особі ректора, кафедри прикладної механіки і ТзОВ “Арсенал СТ”, котрі проспонсорували цю ініціативу.





Офіційне відкриття зробив ректор Луцького НТУ Петро Савчук, котрий разом із завідуючим кафедри ЕіТК Валентином Заблоцьким, святково перерізали стрічку та розпочали презентацію лабораторії. На презентації Петро Савчук зазначив, що розвиток науково-технічних спеціальностей – це суттєве вкладення у майбутнє нашої держави та її економічного зростання.





Свою повагу та вдячність за внесок у наукову діяльність університету висловив усім дотичним до створення лабораторії проректор із науково-педагогічної роботи Сергій Шимчук. Він зауважив, що цю подію можна вважати підґрунтям для подальшої роботи науковців, створення тем для конференцій, круглих столів, написання наукових праць за результатами дослідів та інших видів науково-дослідницьких робіт.





Опісля урочистої частини відкриття відбулася презентація обладнання, яким наповнена лабораторія. Відтак, доцент кафедри ЕіТК Сергій Мороз розповів присутнім про особливості представлених варіантів систем охоронної сигналізації та наочно продемонстрував їх роботу.







Розповів про особливості роботи протипожежної системи та показав її реакцію на нагрівання доцент кафедри ЕіТК Тарас Терлецький.



Наразі у лабораторії будуть вивчатися чотири базові дисципліни: системи відеонагляду, системи пожежної сигналізації, організація побудови охоронної системи, теорія систем безпеки. Також, її запланували використовувати для проведення системи обмеження доступу первинних засобів інформації, де будуть досліджуватися давачі, як окремі складові, а в разі дообладнання лабораторії комп’ютерами, у студентів буде можливість вивчати тут дисципліну «Програмне забезпечення» та застосовувати здобуті знання на практиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках тижня, присвяченого Дню науки в Україні, у Луцькому національному технічному університеті при кафедрі електроніки та телекомунікацій відбулося урочисте відкриття сучасної лабораторії технічних засобів безпеки та діагностування.Про це повідомляють на сайті університету.Лабораторія була створена та обладнана за підтримки керівництва університету в особі ректора, кафедри прикладної механіки і ТзОВ “Арсенал СТ”, котрі проспонсорували цю ініціативу.Офіційне відкриття зробив ректор Луцького НТУ, котрий разом із завідуючим кафедри ЕіТК, святково перерізали стрічку та розпочали презентацію лабораторії. На презентації Петро Савчук зазначив, що розвиток науково-технічних спеціальностей – це суттєве вкладення у майбутнє нашої держави та її економічного зростання.Свою повагу та вдячність за внесок у наукову діяльність університету висловив усім дотичним до створення лабораторії проректор із науково-педагогічної роботи. Він зауважив, що цю подію можна вважати підґрунтям для подальшої роботи науковців, створення тем для конференцій, круглих столів, написання наукових праць за результатами дослідів та інших видів науково-дослідницьких робіт.Опісля урочистої частини відкриття відбулася презентація обладнання, яким наповнена лабораторія. Відтак, доцент кафедри ЕіТК Сергій Мороз розповів присутнім про особливості представлених варіантів систем охоронної сигналізації та наочно продемонстрував їх роботу.Розповів про особливості роботи протипожежної системи та показав її реакцію на нагрівання доцент кафедри ЕіТКНаразі у лабораторії будуть вивчатися чотири базові дисципліни: системи відеонагляду, системи пожежної сигналізації, організація побудови охоронної системи, теорія систем безпеки. Також, її запланували використовувати для проведення системи обмеження доступу первинних засобів інформації, де будуть досліджуватися давачі, як окремі складові, а в разі дообладнання лабораторії комп’ютерами, у студентів буде можливість вивчати тут дисципліну «Програмне забезпечення» та застосовувати здобуті знання на практиці.

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