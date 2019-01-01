Митрополит Михаїл розповів, чому не поїхав на святкування до Філарета
Сьогодні, 22:19
Митрополит Михаїл отримував запрошення від почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на традиційне для Української православної церкви Київського патріархату на честь священномученика Макарія. Але до Києва так і не поїхав.
Про це владика розповів 16 травня в ефірі ток-шоу Протилуженого Погляду LIVE на «12» телеканалі, - пише ІА "Конкурент".
Як відомо, святкування відбувалося 14 травня. Однак саме у той день Михаїл перебував у Вінниці.
«Я обрав Вінницю, бо перед запрошення патріарха Філарета, отримав запрошення від Симеона. Він просив мене приїхати і підтримати його в час, коли російська церква наступає на собор, на єпархію. Я й раніше направляв туди на служіння священиків, монахів. А цього разу на запрошення поїхав сам. До Філарета не поїхав тільки через те, що запрошення Симеона отримав раніше», – запевнив митрополит Михаїл.
Нагадаємо: Митрополит Вінницький і Барський Симеон єдиний з 83-х учасників Собору Української православної церкви "Московського" патріархату не підписав постанову Синоду. Його назвали в УПЦ "МП" "розкольником" і звільнили.
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Про це владика розповів 16 травня в ефірі ток-шоу Протилуженого Погляду LIVE на «12» телеканалі, - пише ІА "Конкурент".
Як відомо, святкування відбувалося 14 травня. Однак саме у той день Михаїл перебував у Вінниці.
«Я обрав Вінницю, бо перед запрошення патріарха Філарета, отримав запрошення від Симеона. Він просив мене приїхати і підтримати його в час, коли російська церква наступає на собор, на єпархію. Я й раніше направляв туди на служіння священиків, монахів. А цього разу на запрошення поїхав сам. До Філарета не поїхав тільки через те, що запрошення Симеона отримав раніше», – запевнив митрополит Михаїл.
Нагадаємо: Митрополит Вінницький і Барський Симеон єдиний з 83-х учасників Собору Української православної церкви "Московського" патріархату не підписав постанову Синоду. Його назвали в УПЦ "МП" "розкольником" і звільнили.
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