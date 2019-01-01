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Митрополит Михаїл розповів, чому не поїхав на святкування до Філарета

Митрополит Михаїл розповів, чому не поїхав на святкування до Філарета
Митрополит Михаїл отримував запрошення від почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на традиційне для Української православної церкви Київського патріархату на честь священномученика Макарія. Але до Києва так і не поїхав.

Про це владика розповів 16 травня в ефірі ток-шоу Протилуженого Погляду LIVE на «12» телеканалі, - пише ІА "Конкурент".

Як відомо, святкування відбувалося 14 травня. Однак саме у той день Михаїл перебував у Вінниці.

«Я обрав Вінницю, бо перед запрошення патріарха Філарета, отримав запрошення від Симеона. Він просив мене приїхати і підтримати його в час, коли російська церква наступає на собор, на єпархію. Я й раніше направляв туди на служіння священиків, монахів. А цього разу на запрошення поїхав сам. До Філарета не поїхав тільки через те, що запрошення Симеона отримав раніше», – запевнив митрополит Михаїл.

Нагадаємо: Митрополит Вінницький і Барський Симеон єдиний з 83-х учасників Собору Української православної церкви "Московського" патріархату не підписав постанову Синоду. Його назвали в УПЦ "МП" "розкольником" і звільнили.

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Теги: Михаїл, Філарет, Симеон, святкування
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Коментарі 1
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Самі відібрали собор в УПЦ, а тепер ще говорять, що "російська церква наступає на собор"!
Побудуйте собі свій собор!
А то лише те і роблять, що відбирають храми!
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