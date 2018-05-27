У Луцькому НТУ обирали найкращу паперову етно-сукню. ФОТО





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Дев’ять студенток-першокурсниць, що навчаються на спеціальності «Моделювання одягу» ФБД створили оригінальне етно-вбрання та презентували його на розгляд суддів, якими стали викладачі факультету.











Білий по білому, контраст чорного та червоного, класичний чорно-білий, калина та геометрія – усі ці поєднання прикрашають чудові дизайнерські сукні, створені з паперу юними модельєрами. Цікаво, що сукні створювалися як справжні дизайнерські вироби: спочатку розроблялася модель, малювався ескіз, потім підбиралися етно-елементи, якими оздоблювали одяг, далі готувалася «викрійка» і лише тоді виготовлялася сукня. Так, одяг прикрашено геометричними та рослинними візерунками, які несуть в собі прихований зміст, що вкладали у вироби дівчата. Щодо оздоблення, то на моделях представлено три техніки: нанесення візерунку фарбами, аплікація і витинанка.







Потішився паперовою красою й ректор Луцького НТУ Петро Савчук, який завітав підтримати молодих дизайнерів, подякував за чудовий захід та побажав творчого натхнення й успіху учасницям.







Керівник конкурсу, відома дизайнерка Анна Дідух, розповіла, що такий конкурс проводиться уже вдруге – минулого року він мав обласний масштаб. Відтоді й вирішили зробити його традиційним та проводити щороку саме у День вишиванки.







Отож, за підсумками конкурсу, перше місце та номінацію «Глядацькі симпатії» здобула студентка, що вигадала об’ємну сукню із стилізованим зображенням калини, Юлія Хомич. Друге місце зайняла екстравагантна чорна сукня та її модельєр Юлія Максимюк. А третє місце виборола сукня з блакитним південно-українським орнаментом від Анастасії Приходько.











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