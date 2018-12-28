В Україні дівчатам дозволять вступати до військових ліцеїв





Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, – передає



За її словами, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз повідомила, що на розгляд уряду внесено розпорядження про набір дівчат до військових ліцеїв.



Геращенко наголосила, що “ми за це з МФО “Рівні можливості” і дівчатами-міністрами довго боролися”.



“Я дуже і дуже щаслива, тому що цього року буде перший набір дівчат у військові ліцеї. Пишаюся всіма українками”, – написала вона Геращенко.



У березні 2019 року в Міноборони повідомляли, що вже розроблено проект наказу, яким нормативно врегульовується питання щодо надання прав дівчатам здобувати освіту у військових ліцеях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні хочуть дозволити приймати дівчат до військових ліцеїв.Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала перший віце-спікер Верховної Ради, – передає УП За її словами, міністр у справах ветеранівповідомила, що на розгляд уряду внесено розпорядження про набір дівчат до військових ліцеїв.Геращенко наголосила, що “ми за це з МФО “Рівні можливості” і дівчатами-міністрами довго боролися”.“Я дуже і дуже щаслива, тому що цього року буде перший набір дівчат у військові ліцеї. Пишаюся всіма українками”, – написала вона Геращенко.У березні 2019 року в Міноборони повідомляли, що вже розроблено проект наказу, яким нормативно врегульовується питання щодо надання прав дівчатам здобувати освіту у військових ліцеях.

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