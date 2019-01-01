«Тут є його душа»: Кубок Луцька з хокею присвятили журналісту Юрію Яцюку, який загинув в аварії. ВІДЕО





Україну представляли клуби із Луцька, Хмельницького та Рівного. Білоруські гості приїхали на чемпіонат із Бреста, - йдеться в сюжеті



Луцька команда у “шайбових” баталіях не втрачала шансів “втерти” носа суперникам. У вирішальному матчі наші хокеїсти обіграли хмельничан із впевненим рахунком 6:4.



Однак, можливо, тому, що цей вид спорту у сусідній країні – основний, головний трофей дістався таки білорусам. Луцький клуб виборов “срібло”.



Хмельницький і Рівне опинилися на третьому і четвертому місцях відповідно.



Не отримали “золото”, але є новий досвід в іграх і мотивація на наступний сезон. Так коментує фінал хокеїст Дмитро Цимбал. Він упевнений – головне – не розчарувати уболівальників, адже вони підтримують бойових дух команди.



Кожен турнір має свою атмосферу, – говорить президент Федерації хокею в області Юрій Савчук. Але цього разу він був із сумними нотами. Кубок присвятили волинському спортивному журналісту Юрію Яцюку, який



У Федерації обіцяють і надалі поліпшувати рівень турнірів. У планах – розбудувати зону для уболівальників, аби залучати більше глядачів і популяризувати хокей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири льодові дружини з України і Білорусі виборювали Кубок Луцька. Міжнародний турнір став фінішом хокейного сезону Волині.Україну представляли клуби із Луцька, Хмельницького та Рівного. Білоруські гості приїхали на чемпіонат із Бреста, - йдеться в сюжеті 12 каналу Луцька команда у “шайбових” баталіях не втрачала шансів “втерти” носа суперникам. У вирішальному матчі наші хокеїсти обіграли хмельничан із впевненим рахунком 6:4.Однак, можливо, тому, що цей вид спорту у сусідній країні – основний, головний трофей дістався таки білорусам. Луцький клуб виборов “срібло”.Хмельницький і Рівне опинилися на третьому і четвертому місцях відповідно.Не отримали “золото”, але є новий досвід в іграх і мотивація на наступний сезон. Так коментує фінал хокеїст. Він упевнений – головне – не розчарувати уболівальників, адже вони підтримують бойових дух команди.Кожен турнір має свою атмосферу, – говорить президент Федерації хокею в області. Але цього разу він був із сумними нотами. Кубок присвятили волинському спортивному журналісту, який трагічно загинув у березні цього року.У Федерації обіцяють і надалі поліпшувати рівень турнірів. У планах – розбудувати зону для уболівальників, аби залучати більше глядачів і популяризувати хокей.

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