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Біля луцького ринку відремонтували пішохідні доріжки. ФОТО

Біля луцького ринку відремонтували пішохідні доріжки. ФОТО
У Луцьку поблизу Центрального ринку, завершують роботи з ремонту тротуарного покриття на вулиці Глушець.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Зокрема, на пішохідній зоні та біля центрального входу до Луцького навчально-реабілітаційного центру, було викладено бруківку.

Водночас до уваги взяли поради керівників навчального закладу для того, аби такий благоустрій був якомога зручнішим для діток із особливими потребами.

Усі роботи планують завершити до кінця навчального року.

Біля луцького ринку відремонтували пішохідні доріжки. ФОТО

Біля луцького ринку відремонтували пішохідні доріжки. ФОТО
Біля луцького ринку відремонтували пішохідні доріжки. ФОТО

Біля луцького ринку відремонтували пішохідні доріжки. ФОТО

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Теги: бруківка, ринок. глушець, доріжка
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