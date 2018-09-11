У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО





Про це інформує



Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні провели восени 2017 року. Роботи з асфальтування виконало ТзОВ «Луцька дорожна пересувна механізована колона» і обійшлися вони у суму 322 332,00 гривень.



Як ідеться у договорі, підписаному з замовником робіт КП «Полігон» гарантія на виконані роботи – 3 роки. Та вже у травня 2019 року на дорозі зафіксовані ями. Цікаво, чи усуне їх підрядник, адже відповідно до договору він має це зробити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на новому асфальті, що покладений на вулиці Небесної Сотні, уже з’явилися ями.Про це інформує «ВолиньUA» Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні провели восени 2017 року. Роботи з асфальтування виконало ТзОВ «Луцька дорожна пересувна механізована колона» і обійшлися вони у суму 322 332,00 гривень.Як ідеться у договорі, підписаному з замовником робіт КП «Полігон» гарантія на виконані роботи – 3 роки. Та вже у травня 2019 року на дорозі зафіксовані ями. Цікаво, чи усуне їх підрядник, адже відповідно до договору він має це зробити.

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