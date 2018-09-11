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У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО

У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО
У Володимирі-Волинському на новому асфальті, що покладений на вулиці Небесної Сотні, уже з’явилися ями.

Про це інформує «ВолиньUA».

Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні провели восени 2017 року. Роботи з асфальтування виконало ТзОВ «Луцька дорожна пересувна механізована колона» і обійшлися вони у суму 322 332,00 гривень.

Як ідеться у договорі, підписаному з замовником робіт КП «Полігон» гарантія на виконані роботи – 3 роки. Та вже у травня 2019 року на дорозі зафіксовані ями. Цікаво, чи усуне їх підрядник, адже відповідно до договору він має це зробити.
У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО


У Володимирі почала руйнуватись дорога після капремонту. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, дорога, ремонт, яма
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