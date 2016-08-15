Нововолинці скаржаться на будтехніку, яка руйнує покриття на сусідній з будівництвом вулиці. ФОТО





Люди повідомили, що через будівництво на бульварі Шевченка біля центрального ринку важка техніка, що їздить дорогою повз їхні будинки, руйнує дорогу на вулиці.



На місці з’ясували, що люди звернулися до міської влади з проханням зупинити будівництво. Розповіли, що щебінь возять їхньою вулицею до колишнього ЖЕКу №1, важка техніка, що їздить до місця робіт, руйнує асфальт, який поклали в 2018 році. Дорога йде з траси по Луцькій і на їхню думку ця вуличка не передбачена для такого руху. Говорять, що нещодавно проклали за власний рахунок каналізацію та бояться як вплине рух великогабаритного транспорту.





Які саме ведуть роботи біля центрального ринку мешканці прилеглої вулиці не знають. Їм вдалося з’ясувати, що буде прокладена дорога.



На місце приїхав власник земельної ділянки, на якій також йдуть роботи. Він показав план забудови, межі ділянки, що у його власності. Говорить, що планує звести невеличкий торговельний центр. Навколо має бути об’їзна дорога (земля там вже не його, – ред). Та те, що риють землю і на його території та з якою метою він не в курсі.





На місці також вели ремонтні роботи працівники “Укртелекому”. Коли на ділянці зрізали дерева, пошкодили кабель.



Які саме роботи заплановані на цьому місці і хто виконує, інтернет-видання “БУГ” детально повідомить згодом.



Про думку мешканців та власника земельної ділянки – дивіться у відео зі стріма.











Фото з місця будівельних робіт та з вулиці Дорогиничівської.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го травня мешканці вулиці Дорогиничівської в Нововолинську звернулися до журналістів інтернет-видання БУГ Люди повідомили, що через будівництво на бульварі Шевченка біля центрального ринку важка техніка, що їздить дорогою повз їхні будинки, руйнує дорогу на вулиці.На місці з’ясували, що люди звернулися до міської влади з проханням зупинити будівництво. Розповіли, що щебінь возять їхньою вулицею до колишнього ЖЕКу №1, важка техніка, що їздить до місця робіт, руйнує асфальт, який поклали в 2018 році. Дорога йде з траси по Луцькій і на їхню думку ця вуличка не передбачена для такого руху. Говорять, що нещодавно проклали за власний рахунок каналізацію та бояться як вплине рух великогабаритного транспорту.Які саме ведуть роботи біля центрального ринку мешканці прилеглої вулиці не знають. Їм вдалося з’ясувати, що буде прокладена дорога.На місце приїхав власник земельної ділянки, на якій також йдуть роботи. Він показав план забудови, межі ділянки, що у його власності. Говорить, що планує звести невеличкий торговельний центр. Навколо має бути об’їзна дорога (земля там вже не його, – ред). Та те, що риють землю і на його території та з якою метою він не в курсі.На місці також вели ремонтні роботи працівники “Укртелекому”. Коли на ділянці зрізали дерева, пошкодили кабель.Які саме роботи заплановані на цьому місці і хто виконує, інтернет-видання “БУГ” детально повідомить згодом.Про думку мешканців та власника земельної ділянки – дивіться у відео зі стріма.Фото з місця будівельних робіт та з вулиці Дорогиничівської.

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