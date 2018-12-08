Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини





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Головне його завдання полягає у навчанні школярів сортувати відходи, розподіляючи ресурсноцінні компоненти. З міського фонду охорони навколишнього природного середовища виділили кошти на оплату навчальних лекцій для школярів та придбали сортувальні набори з трьох контейнерів, які встановлено в приміщеннях школи замість звичайних кошиків для сміття. Налагоджений і процес вивозу вторсировини з навчальних закладів.



- Учні з цікавістю та відповідально поставились до питання розподілу сміття і вже маємо перші результати. На початку травня було здано вторсировини школярами ЗОШ №10 на суму 453 гривні 50 копійок, гімназистами — на 105 гривень 50 копійок. Можливо, хтось скептично поставиться до цих, поки що невеликих коштів, але це гроші не викинуті на звалище. Їх навчальні заклади використають на свої потреби,- каже головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.





Про результати впровадження проекту щодо сортування відходів у ковельських навчальних закладах екологи обіцяють інформувати й надалі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще на початку березня у Ковелі на базі міської гімназії імені Олени Пчілки та ЗОШ №10 розпочали реалізацію освітнього екологічного проекту «Україна без сміття».Про це повідомляє КовельPost Головне його завдання полягає у навчанні школярів сортувати відходи, розподіляючи ресурсноцінні компоненти. З міського фонду охорони навколишнього природного середовища виділили кошти на оплату навчальних лекцій для школярів та придбали сортувальні набори з трьох контейнерів, які встановлено в приміщеннях школи замість звичайних кошиків для сміття. Налагоджений і процес вивозу вторсировини з навчальних закладів.- Учні з цікавістю та відповідально поставились до питання розподілу сміття і вже маємо перші результати. На початку травня було здано вторсировини школярами ЗОШ №10 на суму 453 гривні 50 копійок, гімназистами — на 105 гривень 50 копійок. Можливо, хтось скептично поставиться до цих, поки що невеликих коштів, але це гроші не викинуті на звалище. Їх навчальні заклади використають на свої потреби,- каже головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпекиПро результати впровадження проекту щодо сортування відходів у ковельських навчальних закладах екологи обіцяють інформувати й надалі.

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