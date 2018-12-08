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Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини

Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини
Ще на початку березня у Ковелі на базі міської гімназії імені Олени Пчілки та ЗОШ №10 розпочали реалізацію освітнього екологічного проекту «Україна без сміття».

Про це повідомляє КовельPost.

Головне його завдання полягає у навчанні школярів сортувати відходи, розподіляючи ресурсноцінні компоненти. З міського фонду охорони навколишнього природного середовища виділили кошти на оплату навчальних лекцій для школярів та придбали сортувальні набори з трьох контейнерів, які встановлено в приміщеннях школи замість звичайних кошиків для сміття. Налагоджений і процес вивозу вторсировини з навчальних закладів.

- Учні з цікавістю та відповідально поставились до питання розподілу сміття і вже маємо перші результати. На початку травня було здано вторсировини школярами ЗОШ №10 на суму 453 гривні 50 копійок, гімназистами — на 105 гривень 50 копійок. Можливо, хтось скептично поставиться до цих, поки що невеликих коштів, але це гроші не викинуті на звалище. Їх навчальні заклади використають на свої потреби,- каже головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.

Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини

Про результати впровадження проекту щодо сортування відходів у ковельських навчальних закладах екологи обіцяють інформувати й надалі.
Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини
Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини
Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини

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Теги: вторсировина, Ковель, школа, сміття, сортування
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