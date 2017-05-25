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На Полтавщині чоловік пограбував відділення банку – виніс 1,4 мільйона гривень. ВІДЕО

На Полтавщині чоловік пограбував відділення банку – виніс 1,4 мільйона гривень. ВІДЕО
Поліція розшукує злочинця, який у Кобеляках пограбував місцеве відділення «Полтава-Банку» — викрадено 1,4 млн грн.

13 травня близько 19-ї години у Кобеляках Полтавської області невідомий пограбував відділення «Полтава-Банку». Викрадено близько 1 млн 400 тис. грн. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, - пише Полтавщина.

Грабіжник чекав на керівника відділення банку біля службового входу. Коли чоловік відкривав двері відділення, невідомий у масці вдарив його по голові. А потім затягнув до приміщення банку та зв’язав скотчем. Потім зловмисник виніс із відділення велику суму грошей. На жаль, потерпілий не запам’ятав грабіжника.

Невідомий чоловік підозрюється у замаху на вбивство та розбійному нападі на директора відділення «Полтава-Банку». Наразі поліція Полтавщини розшукує підозрюваного.



Як повідомляє тижневик «Ехо», того ж вечора та вночі у Кобеляках невідомі обікрали два магазини — електроніки та секонд-хенду — викрали касу. Власник одного з цих магазинів опублікував у мережі Facebook відео з камери спостереження, на якому видно момент пограбування.


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Теги: Кобеляки, банк, пограбування
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