Масові протести в Єкатеринбурзі: на людей нацькували тітушок і поліцію. ВІДЕО





Мирний мітинг проти забудови парку в центрі Єкатеринбурга розганяла поліція, рос-гвардія та спеціально завезені спортсмени, - йдеться в сюжеті



Коли в міському парку запланували спорудити церкву, це не викликало обурення у містян. Але виявилося, у проект будівництва, окрім храму, входять і хмарочос з бізнес-центром, квартирами та навіть лазнею.



Тобто, церква була лише прикриттям масштабної забудови, тож мешканці міста вимагають просто не чіпати парк і спробували знести загорожу, встановлену будівельниками.



Але зводити хмарочос десь на околицях забудовники не хочуть. Це місцеві олігархи, які входять до списку багатіїв Forbes. Переконувати людей відступити намагалися також священики.



Велика кількість протестувальників налякала владу. Центральні канали Росії вже назвали виступи Майданом, а учасників – проплаченими. Підозрюють, що все організували США, щоб, мовляв, розхитати ситуацію в Росії.



Але навіть після цього мешканці Єкатеринбурга не розходилися – вони не розуміють, чому не можуть вирішувати, яким бути їхньому місту.



Влада відповіла арештами – два десятки людей уже посадили на 10 діб, ще кілька десятків мітингувальників чекають на вердикт суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протестувати – заборонено. У Росії це стало неписаним законом. Політичні демонстрації розганяють уже давно, тепер не можна висловити думку навіть щодо облаштування свого міста.Мирний мітинг проти забудови парку в центрі Єкатеринбурга розганяла поліція, рос-гвардія та спеціально завезені спортсмени, - йдеться в сюжеті Фактів Коли в міському парку запланували спорудити церкву, це не викликало обурення у містян. Але виявилося, у проект будівництва, окрім храму, входять і хмарочос з бізнес-центром, квартирами та навіть лазнею.Тобто, церква була лише прикриттям масштабної забудови, тож мешканці міста вимагають просто не чіпати парк і спробували знести загорожу, встановлену будівельниками.Але зводити хмарочос десь на околицях забудовники не хочуть. Це місцеві олігархи, які входять до списку багатіїв Forbes. Переконувати людей відступити намагалися також священики.Велика кількість протестувальників налякала владу. Центральні канали Росії вже назвали виступи Майданом, а учасників – проплаченими. Підозрюють, що все організували США, щоб, мовляв, розхитати ситуацію в Росії.Але навіть після цього мешканці Єкатеринбурга не розходилися – вони не розуміють, чому не можуть вирішувати, яким бути їхньому місту.Влада відповіла арештами – два десятки людей уже посадили на 10 діб, ще кілька десятків мітингувальників чекають на вердикт суду.

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