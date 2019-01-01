На Вінничині чоловік жорстоко вбив подружжя фермерів





Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, пише



Як заявив полковник поліції Олександр Цимбалюк, оперативники карного розшуку провели затримання підозрюваного напередодні, 15 травня. Над розкриттям убивства працювали фахівці з трьох районів Вінниччини та представники обласного управління.



Основною зачіпкою став запис із камер спостереження на подвір’ї домогосподарства загиблих. На відео зафіксовано чоловіка з рушницею. У полі в 2 км від будинку було знайдено сейф зі слідами злому. Ще пізніше в лісопосадці біля однієї з доріг виявили дві мисливських рушниці – гладкоствольну та нарізну. За даними фахівців, із них і були здійснені смертельні постріли.



Копи шукали схожих на чоловіка за рушницею осіб, паралельно опитуючи місцевих жителів, переглядаючи камери спостереження поблизу місця злочину, перевіряючи автомобілі, котрі вранці того дня перебували в районі вбивства. Також слідчі відпрацьовували ділові та особисті зв’язки жертв трагедії. Основною версією вбивства стали корисливі мотиви – заволодіння грошима та іншими цінностями загиблих. У підсумку особу підозрюваного було встановлено. Це 29-річний мешканець міста Бар, його затримали на території іншої області.



Обшуки за місцем проживання підозрюваного та його родичів виявили речові докази, що засвідчують про причетність чоловіка до вчинення подвійного вбивства. Знайдено також і викрадені гроші – близько 300 тисяч гривень у різних валютах. Однак слідчі вважають, що це лише частина коштів, а загалом із оселі фермерів було поцуплено понад мільйон гривень.



Слідчі пояснили, що чоловік працював охоронцем ставка та підробляв вантажними перевезеннями – зокрема, його винаймали заготівельники сільгосппродукції для транспортування яблук. Під час виконання такого замовлення підозрюваний і дізнався про успішне фермерське господарство, після чого вирішив вбити господарів та привласнити їхні кошти.



Цей злочин стався рано вранці 9 травня. Вбитих чоловіка та жінку знайшли працівники місцевого сільгосппідприємства. Смерть наступила від вогнепальних поранень у голову.



16 травня затриманому чоловіку оголосили підозру в розбої та умисному вбивстві. В разі доведення провини підозрюваний може отримати найсуворіший вирок – довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Вінницької області звітує про затримання підозрюваного в жорстокому вбивстві подружжя фермерів у селі Шипинка Барського району.Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України, пише ТСН Як заявив полковник поліції, оперативники карного розшуку провели затримання підозрюваного напередодні, 15 травня. Над розкриттям убивства працювали фахівці з трьох районів Вінниччини та представники обласного управління.Основною зачіпкою став запис із камер спостереження на подвір’ї домогосподарства загиблих. На відео зафіксовано чоловіка з рушницею. У полі в 2 км від будинку було знайдено сейф зі слідами злому. Ще пізніше в лісопосадці біля однієї з доріг виявили дві мисливських рушниці – гладкоствольну та нарізну. За даними фахівців, із них і були здійснені смертельні постріли.Копи шукали схожих на чоловіка за рушницею осіб, паралельно опитуючи місцевих жителів, переглядаючи камери спостереження поблизу місця злочину, перевіряючи автомобілі, котрі вранці того дня перебували в районі вбивства. Також слідчі відпрацьовували ділові та особисті зв’язки жертв трагедії. Основною версією вбивства стали корисливі мотиви – заволодіння грошима та іншими цінностями загиблих. У підсумку особу підозрюваного було встановлено. Це 29-річний мешканець міста Бар, його затримали на території іншої області.Обшуки за місцем проживання підозрюваного та його родичів виявили речові докази, що засвідчують про причетність чоловіка до вчинення подвійного вбивства. Знайдено також і викрадені гроші – близько 300 тисяч гривень у різних валютах. Однак слідчі вважають, що це лише частина коштів, а загалом із оселі фермерів було поцуплено понад мільйон гривень.Слідчі пояснили, що чоловік працював охоронцем ставка та підробляв вантажними перевезеннями – зокрема, його винаймали заготівельники сільгосппродукції для транспортування яблук. Під час виконання такого замовлення підозрюваний і дізнався про успішне фермерське господарство, після чого вирішив вбити господарів та привласнити їхні кошти.Цей злочин стався рано вранці 9 травня. Вбитих чоловіка та жінку знайшли працівники місцевого сільгосппідприємства. Смерть наступила від вогнепальних поранень у голову.16 травня затриманому чоловіку оголосили підозру в розбої та умисному вбивстві. В разі доведення провини підозрюваний може отримати найсуворіший вирок – довічне ув’язнення.

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