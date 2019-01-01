вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 17 травня

Курс валют у Луцьку на 17 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.178, а продаж - 26.504.

Євро при купівлі становить - 29.193, продажу - 29.768.

Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.559, продаж - 7.013.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода невблаганна: у Луцьку відмінили грандіозний арт-променад
Сьогодні, 09:19
Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:00
На Вінничині чоловік жорстоко вбив подружжя фермерів
Сьогодні, 08:49
Планують відремонтувати дорогу Луцьк-Дольськ
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 16 травня Курс валют у Луцьку на 16 травня
16 травень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 15 травня Курс валют у Луцьку на 15 травня
15 травень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 13 травня Курс валют у Луцьку на 13 травня
13 травень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 12 травня Курс валют у Луцьку на 12 травня
12 травень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) моляться у будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:30
 0
Погода невблаганна: у Луцьку відмінили грандіозний арт-променад
Сьогодні, 09:19
 0
Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:00
 0
На Вінничині чоловік жорстоко вбив подружжя фермерів
Сьогодні, 08:49
 0
Медіа
відео
1/8