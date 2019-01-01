Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.178, а продаж - 26.504.
Євро при купівлі становить - 29.193, продажу - 29.768.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.559, продаж - 7.013.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.193, продажу - 29.768.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.559, продаж - 7.013.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода невблаганна: у Луцьку відмінили грандіозний арт-променад
Сьогодні, 09:19
Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 17 травня
Сьогодні, 09:00
На Вінничині чоловік жорстоко вбив подружжя фермерів
Сьогодні, 08:49
Планують відремонтувати дорогу Луцьк-Дольськ
Сьогодні, 08:30