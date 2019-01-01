Погода невблаганна: у Луцьку відмінили грандіозний арт-променад





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська.



Нагадаємо,



"Друзі, як це не сумно, але погода невблаганна. І за всіма прогнозами у нашому Луцьку завтра, 17 травня, знову дощі. На жаль, за таких обставин арт-променад відбутись не зможе. До підготовки докладено надзвичайно багато зусиль багатьох неймовірних людей - талановитих, натхненних, добрих, щирих, залюблених у музику і своє місто", - зауважила посадовиця.



За її словами, лучани та гості міста обов'язково послухають як звучить Луцьк, його історія та архітектура, але трішки пізніше. Про дату обіцяють повідомити згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через погані погодні умови відмінили арт-променад "Так звучить Луцьк".Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління туризму та промоціїНагадаємо, 7 травня з 18.00 до 21.00 у місті мав відбутися арт-променад "Так звучить Луцьк". Під час заходу хотіли обмежити рух автомобілів на ділянках: Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна."Друзі, як це не сумно, але погода невблаганна. І за всіма прогнозами у нашому Луцьку завтра, 17 травня, знову дощі. На жаль, за таких обставин арт-променад відбутись не зможе. До підготовки докладено надзвичайно багато зусиль багатьох неймовірних людей - талановитих, натхненних, добрих, щирих, залюблених у музику і своє місто", - зауважила посадовиця.За її словами, лучани та гості міста обов'язково послухають як звучить Луцьк, його історія та архітектура, але трішки пізніше. Про дату обіцяють повідомити згодом.

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