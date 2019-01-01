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Погода невблаганна: у Луцьку відмінили грандіозний арт-променад

Погода невблаганна: у Луцьку відмінили грандіозний арт-променад
У Луцьку через погані погодні умови відмінили арт-променад "Так звучить Луцьк".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська.

Нагадаємо, 7 травня з 18.00 до 21.00 у місті мав відбутися арт-променад "Так звучить Луцьк". Під час заходу хотіли обмежити рух автомобілів на ділянках: Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна.

"Друзі, як це не сумно, але погода невблаганна. І за всіма прогнозами у нашому Луцьку завтра, 17 травня, знову дощі. На жаль, за таких обставин арт-променад відбутись не зможе. До підготовки докладено надзвичайно багато зусиль багатьох неймовірних людей - талановитих, натхненних, добрих, щирих, залюблених у музику і своє місто", - зауважила посадовиця.

За її словами, лучани та гості міста обов'язково послухають як звучить Луцьк, його історія та архітектура, але трішки пізніше. Про дату обіцяють повідомити згодом.

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Теги: події, заходи, арт-променад
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